Het kantoor wordt na corona misschien een soort ‘clubhuis’ van het bedrijf

Welke functie heeft het kantoor nog als de coronapandemie straks voorbij is? Een andere dan nu, waarschijnlijk, maar de meeste bedrijven weten het nog niet precies. Die onzekerheid is terug te zien op de markt voor kantoorvastgoed. “Die staat voor een groot deel stil”, zegt Robert Kok van vastgoedonderneming Colliers. “Veel bedrijven vragen zich af wat het nieuwe normaal wordt. Totdat daar meer duidelijkheid over is, staan we in de wachtstand.”

Kok reageert op cijfers van Funda in Business, de site voor commercieel vastgoed. Die stelt op grond van het zoekgedrag van zijn bezoekers vast dat de belangstelling voor kantoren na de uitbraak van de pandemie licht terugliep. Maar intussen ligt het bezoekersaantal alweer 20 procent boven het niveau van begin 2020. Vooral kleinere kantoren, tussen de 100 en 250 vierkante meter, zijn populair.

Vooral oriënteren

Maar bedrijven lijken vooral bezig zich te oriënteren op wat er na de crisis mogelijk is. Want het aantal Funda-bezoekers dat vervolgens ook echt in actie kwam en contact opnam met een makelaar steeg met slechts 4 procent. “Commitment aangaan voor een langere periode is in deze situatie best eng”, zegt Kok. “Bedrijven durven wel iets vast te leggen, maar alleen bijvoorbeeld voor een jaar.”

Veel ondernemingen zitten nu waarschijnlijk ruim in hun kantoorruimte, ziet Kok ook, omdat veel mensen thuis werken. En dat blijft waarschijnlijk zo, maar of bedrijven daardoor straks daadwerkelijk minder vierkante meters gaan huren, durft hij niet te voorspellen.

Funda in Business zelf voorziet dat het kantoor in elk geval een andere functie zal krijgen: het wordt “het clubhuis van de organisatie: de plek waar mensen samenkomen, werken en elkaar inspireren”, stelt Funda-topman Quintin Schevernels. “Het kantoor is blijvend, alleen verandert het van vorm.”

Ontmoetingsplek

Dat is precies wat ook onderzoeksinstituut TNO concludeert uit een enquête onder werknemers. Ongeveer een derde van hen werkt volledig thuis; vooral middelbaar en hoger opgeleiden in witteboordenbanen. Zo’n driekwart van die thuiswerkers doet dat tot volle tevredenheid. Een kwart van hen wil ook thuis blijven werken als de pandemie achter de rug is, en nog eens 40 procent denkt deels thuis en deels op kantoor te gaan werken.

Thuis productief en geconcentreerd werken, en vooral naar kantoor om collega’s te ontmoeten, sociale contacten te leggen en samen te werken, dat is het toekomstbeeld dat de TNO-onderzoekers zien oprijzen uit de antwoorden van werknemers in hun enquête. Het kantoor wordt dus een ‘ontmoetingsplek’, zo vat TNO het samen.

