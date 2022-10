Het kabinet wil duizenden woningen bouwen, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken

Het kan gewoon bijna niet. Het kabinet wil dat er vóór het jaar 2031 in totaal 900.000 woningen bij komen. Maar voor al die woningen moeten de plannen nu toch op z’n minst in de pijplijn zitten, zegt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). En plannen zijn er wel, maar niet genoeg.

Op het eerste gezicht ziet het er goed uit. Er zijn plannen voor één miljoen nieuwe woningen, zelfs nog meer dus dan het kabinet zich ten doel stelt. Maar twee derde daarvan zijn ‘zachte’ plannen, stelt het EIB vast. Dat zijn plannen die nog niet verwerkt zijn in een bestemmingsplan. De ervaring leert: het duurt vaak heel lang voordat die uitgevoerd worden en vaak verdwijnen ze zelfs van tafel. Ook ‘harde’ plannen zijn trouwens onderhevig aan vertraging en uitval.

Een nog hardere aanwijzing dat de nieuwbouw stagneert, is het aantal afgegeven bouwvergunningen. Dat is de afgelopen anderhalf jaar gedaald. Vorige week nog presenteerde minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) met enige trots afspraken die hij met de provincies heeft gemaakt: die telden op tot 917.193 nieuwe woningen in 2030. Maar zulke aantallen zijn volgens het EIB nu al zo goed als onhaalbaar.

Weinig te verdienen

Eerder kreeg De Jonge al waarschuwingen uit de hoek van bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de bouwkosten gestegen, zien zij. Tegelijkertijd eist De Jonge dat twee derde van alle nieuwbouw ‘betaalbaar’ is (met een koopprijs tot 355.000 euro of een huur tot 1000 euro). Met die prijs valt er weinig aan nieuwbouw te verdienen, zeggen ontwikkelaars en aannemers. Daarom stellen zij projecten uit.

Daar komt bij dat de vraag naar nieuwbouw inzakt, omdat kopers in onzekere tijden liever geen geld steken in een huis waarin ze pas over een paar jaar kunnen wonen. Al deze trends samen zorgen ervoor dat die aantallen nieuwe woningen verder uit het zicht raken. Maar ook zonder al die tegenslagen is het ‘niet aannemelijk’ dat het lukt, zegt het EIB.

Liever in het groen

De Jonge maakt het zich extra moeilijk, vervolgt het EIB, door vooral in te zetten op grote nieuwbouwlocaties in stedelijke gebieden. Dat vergt aanleg van infrastructuur. Ook daarvan zijn de bouwkosten fors gestegen. Het kabinet heeft er miljarden voor uitgetrokken, maar de vraag is of dat nog toereikend is.

Eenvoudiger en sneller is het volgens het EIB om kleinschalig te bouwen in het groen tegen bestaande bebouwing aan. Dat kan zonder de aanleg van dure infrastructuur en voorzieningen. EIB-onderzoek in de provincie Noord-Holland laat zien dat er genoeg locaties zijn die zich daarvoor lenen.

