Het kabinet bevriest de stekkerauto-subsidie, tot ongenoegen van de autobranche

Mensen die overwegen om een elektrische auto te kopen zullen daar de komende tijd wat langer over nadenken. Op de subsidiepot die beschikbaar was bij de aankoop van een stekkerauto gaat tijdelijk de deksel, zo heeft het kabinet besloten. Brancheverenigingen Bovag en RAI Vereniging zijn verbijsterd over de aankondiging. Het kabinet heeft zijn mond vol over het belang van verduurzaming, maar ondertussen toont het zich onbetrouwbaar door plots de spelregels weer te wijzigen, klinkt het in de branche.

De regeling om meer elektrische auto’s de weg op te krijgen lijkt zo aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Het eerste potje van 10 miljoen was al in acht dagen vergeven. In totaal heeft het kabinet voor de regeling 252 miljoen euro gereserveerd tot 2025, waarvan 152 miljoen voor nieuwverkopen en 100 miljoen voor tweedehands. Het gaat om 4000 euro subsidie op nieuwe auto’s en op auto’s met een private lease-contract. Voor een tweedehands stekkerauto is 2000 euro beschikbaar. Daarnaast is er budget voor bijvoorbeeld ondernemers die een elektrisch bestelbusje willen kopen.

Maar Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat, wil niet dat de subsidiepot te snel leeg is, schrijft ze in een brief aan de Kamer. Daarom schrapt ze de zogenaamde doorschuifregeling, die mogelijk maakt dat autokopers nu al een beroep kunnen doen op het subsidiebudget van komend jaar.

Hoe sneller, hoe beter

Omdat de pot geld voor dit jaar op is en die voor volgend jaar op dreigt te raken, sluit het loket voor nieuwe subsidieaanvragen naar verwachting op 1 november om vanaf 1 januari weer open te gaan. Subsidieverzoeken die al zijn ingediend voor uitbetaling in januari 2021, worden wel behandeld. Belastingvrijstellingen als bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) blijven overigens gewoon gelden voor stekkerauto’s.

Bovag-voorzitter Han ten Broeke verwijt het kabinet jojobeleid. Hij wijst erop dat op 1 januari een hausse aan koopcontracten in een keer ingediend zullen worden. “We weten dat het EV-potje voor 2021 eind dit jaar al leeg is. Dus voor 2021 is er geen subsidie beschikbaar. Terwijl 2021 het jaar van de doorbraak van de elektrische auto voor de particulier zou moeten worden.”

Wat is er bovendien mis mee, zo vult Bovag-woordvoerder Tom Huyskens aan, dat het potje zo populair is? “Je kunt ook redeneren: hoe sneller de pot leeg is hoe beter, want dan zijn er dus veel elektrische auto's verkocht en wordt sneller aan de klimaatdoelstelling voldaan.”

Wanneer de markt de subsidies overneemt

Volgens Bovag wordt dit jaar een derde van de stekkerauto-aankopen gedaan door een (gesubsidieerde) particulier, terwijl dat vorig jaar nog geen 20 procent was. ING meldt dat het totale aandeel elektrische auto’s in de registraties sinds de invoering van de subsidie steeg van 11 procent in juni naar 21 procent in september.

RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck vreest dat het bevriezen van de subsidie ervoor zorgt dat minder elektrische auto’s voor de Nederlandse markt beschikbaar komen. “Juist in een tijd dat het aanbod aan betaalbaarder modellen toeneemt.”

Dat laatste roept de vraag op of subsidies dan nog wel nodig zijn. Bij een groter aanbod daalt de aanschafprijs van elektrische auto’s en kan de markt op eigen kracht zijn werk doen. “Dat punt komt wel dichterbij”, weet Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. “Je ziet nu al dat er steeds meer modellen met ruime actieradius van rond de 40.000 euro op de markt komen. Aan de andere kant snap ik de irritatie van de branche. Het fiscale beleid wisselt in de autobranche nogal eens.”

Bovag en RAI Vereniging hebben roepen de Tweede Kamer op om in te grijpen en de financiële speelruimte voor de subsidie beter te benutten.

