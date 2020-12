Het jaar dat de woningmarkt niét instortte – maar er komt een daling aan

Met makelaars hoeven we dit jaar géén medelijden te hebben. Gemiddeld brachten zij hun klanten bij de verkoop van een woning net iets meer dan 4000 euro in rekening, blijkt uit cijfers van Mijnverkoopmakelaar.nl, een platform dat hulp biedt bij het zoeken naar een makelaar. Dat is bijna 400 euro meer dan in 2019.

Een exorbitante prijsstijging is dat niet, want veel makelaars vragen als vergoeding voor hun diensten een percentage van de woningwaarde. Die waarde is in 2020 gewoon blijven doorstijgen en daar profiteren makelaars van. Het percentage dat ze vragen, is zelfs gedaald – zij het heel licht: van 1,33 naar 1,28 procent.

Vrees voor bezuinigingen

Die stijgende woningprijzen zijn opmerkelijk. Want toen in maart de coronacrisis uitbrak in Nederland, waren ook makelaars er niet gerust op: twee derde van hen dacht dat het aantal transacties zou inzakken – en hun inkomsten dus ook.

Ook banken waarschuwden. “Een tweede golf besmettingen valt niet uit te sluiten”, zei Philip Bokeloh van het economisch bureau van ABN Amro in juli, “de internationale economie is harder geraakt dan gevreesd en het gevaar groeit dat bedrijven en gezinnen gaan bezuinigen. Dit gaat ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de woningmarkt.”

Die tweede golf is er gekomen, maar de woningmarkt lijkt zich er niets van aan te trekken. In de eerste elf maanden van dit jaar zijn 209.303 woningen gewisseld van eigenaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs, een toename van bijna 7 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Koopwoningen waren volgens het CBS in november alweer bijna 9 procent duurder dan een jaar eerder.

Aanscherpingen in acceptatiebeleid weer teruggedraaid

Gaat dat zo door? Makelaarsvereniging NVM denkt van wel, en niet zonder reden. Op de woningmarkt is nu al een tijdlang sprake van grote krapte. Het aanbod aan te koop staande huizen is de afgelopen jaren geslonken, terwijl nog wel veel mensen willen verhuizen. Ook zijn de hypotheekrentes nog altijd erg laag. Daardoor bieden aspirant-kopers flink tegen elkaar op.

Het tekort aan woningen drukt voorlopig de prijzen niet, maar kan wel zorgen voor een daling van het aantal huizenverkopen. De Hypotheekshop voorspelt dat geldverstrekkers daardoor in een ‘hevige concurrentieslag’ terechtkomen en dat ze daarom hun rentes laag zullen willen houden. Velen van hen hebben de aanscherpingen in hun acceptatiebeleid alweer teruggedraaid. In deze omstandigheden kan een echte coronadip nog wel even uitblijven.

Maar de banken blijven waarschuwen. Het leengedrag van Nederlanders is ‘risicovol’, stelde De Nederlandsche Bank in oktober al, want mensen die maximaal lenen, kunnen in de knel komen als ze door de crisis werkloos worden of minder inkomsten hebben, of als de huizenprijs gaat dalen.

En die daling komt eraan, voegde ING daar begin deze maand aan toe, komend jaar al. “Eerst zal het aantal woningverkopen dalen”, voorspelde ING-econoom Mirjam Bani, “omdat mensen hun verhuiswens uitstellen door oplopende werkloosheid en een lager vertrouwen.” Daarna volgt waarschijnlijk een lichte prijsdaling, voor het eerst in vijf jaar.

Investeren in wooncomfort

Voorlopig hebben ook de hypotheekverstrekkers trouwens geen reden tot klagen. Ook zij rekenden aanvankelijk op een dip in het aantal hypotheekaanvragen, maar in plaats daarvan steeg dat aantal juist sterk. Veel woningbezitters wilden profiteren van de lage rentestand en sloten hun hypotheek over. Daarnaast vroegen veel huiseigenaren een hypotheek aan om hun woning te kunnen verbouwen. Volgens De Hypotheker groeide die groep in vergelijking met 2019 zelfs met 48 procent.

Zo heeft de coronacrisis toch invloed gehad op de woningmarkt, zegt De Hypotheker, want doordat veel mensen nu thuis werken is de behoefte aan meer wooncomfort toegenomen. Veel huizenbezitters investeren liever in hun eigen woning dan in een verhuizing, zegt commercieel directeur Menno Luiten. “Naar verwachting zal deze ontwikkeling zich in 2021 voortzetten.”

