Het is tijd voor een ‘schuldpauzeknop’, zeggen hulpverleners, gemeenten én incassobureaus

Mensen die hulp zoeken bij hun schulden, moeten met onmiddellijke ingang een soort adempauze kunnen krijgen. Zodat er niet een week later alsnog een brief van een incassobureau op de mat ploft of een deurwaarder voor de deur staat. Dat voorstel doet de vereniging van schuldhulpverleners NVVK, vandaag aan minister Carola Schouten van armoedebeleid.

De organisatie wordt gesteund door een aantal partijen die al experimenteren met iets dat op zo'n ‘schuldpauzeknop’ lijkt: de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Eindhoven en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), vooral bekend van de verkeersboetes.

Voortrazende trein

“Mensen die met schulden kampen, zitten in een enorme stresssituatie”, licht Linda van Vliet, programmamanager bij de NVVK toe. “Ze wachten gemiddeld vijf jaar voor ze hulp zoeken en de gemiddelde schuld is dan al opgelopen tot 40.000 euro.” Bovendien komt vaak ook de ene na de andere schuldeiser op ze af. Het is een voortrazende trein die vaak lastig stop te zetten is.

Dat maakt de toch al hoge drempel om schuldhulp in te roepen nog eens extra hoog. “Het helpt als we meteen als iemand hulp vraagt die last van de schouders kunnen nemen”, zegt Van Vliet. “Als mensen direct merken dat het rustig wordt, beloon je het als ze hulp zoeken. We hopen dan ook dat mensen dankzij de schuldpauzeknop eerder om hulp durven vragen. Op het moment dat de schuld nog minder hoog is.”

Het streven naar een tijdelijke pauze is op zich niet nieuw. Schuldsaneringstrajecten kennen al een ‘stabilisatiefase’: in die periode van maximaal acht maanden worden schuldeisers zo veel mogelijk op afstand gehouden in afwachting van een regeling. “Maar het kan na aanmelding weken tot maanden duren voordat zo'n stabilisatiefase intreedt”, vertelt Dewi Delhoofen, ‘projectleider rode knop’ bij de gemeente Eindhoven. “In de tussentijd kunnen schulden alweer zijn opgehoogd. Het helpt als je meteen bij aanmelding op een rode knop kan drukken.”

Experiment met app

Eindhoven is een van de gemeenten die met zo’n schuldpauzeknop heeft geëxperimenteerd. Via een app waarin inwoner en schuldhulpverlener op pauze kunnen drukken. Veelvoorkomende schuldeisers – zoals overheidsinstanties, banken en verzekeraars – conformeren zich dan aan die tijdelijke rust.

“Wij hebben met Den Haag en het CJIB tot nu toe de methode vooral op kleine schaal getest”, licht Delhoofen toe. “Los van het feit dat de eerste resultaten positief zijn, hebben we een applicatie die goed werkt.” Amsterdam had in dezelfde periode een vergelijkbaar project. Daar lag de nadruk minder op techniek, maar waren er meer afspraken met schuldeisers. “Dat willen we nu in feite bij elkaar voegen om tot een landelijke pauzeknop te komen.”

Niks te halen

De betrokken gemeenten en de NVVK vragen minister Schouten nu de schuldpauzeknop landelijk te steunen. Dan kan die voor het einde van het jaar in alle gemeenten worden ingevoerd. En dan zijn er voldoende schuldeisers die zich eraan conformeren. “Dat is ook in het belang van schuldeisers zelf”, benadrukt Van Vliet. “Die maken nu vaak extra incassokosten tussen de aanvraag voor schuldhulp en de stabilisatiefase. Terwijl er niks te halen valt.”

Zou het niet effectiever zijn als de pauzeknop schuldeisers dwingt zich koest te houden? “Dat is misschien een volgende stap. Voor de stabilisatiefase hebben we nu ook al afspraken met in totaal 350 veelvoorkomende schuldeisers. Die willen we eerst achter dit plan krijgen. Daarmee dekken we al 80 procent van de schulden af.”

