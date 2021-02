Het is nu écht tijd voor versoepeling, vinden winkeliers: ‘Laat ons 3 maart opengaan’

Volgens de retailbranche bieden de dalende besmettingscijfers van de afgelopen weken ruimte voor versoepelingen. Terwijl de financiële situatie van veel ondernemers juist geen enkele ruimte meer biedt om de deur nog langer dicht te houden. “Meer dan zeven op de tien ondernemers van wie de winkel nu gesloten is, geven aan het niet langer te redden”, schrijft INretail. “Tijdens de huidige lockdown bewijzen bakkers, slijters, drogisten en dierspeciaalzaken al dat ze veilig open kunnen zijn. Het is nu tijd om de andere ondernemers ook de deuren weer te laten openen.”

Daarbij doelen INretail en de tientallen ondertekenaars niet alleen op winkeliers. Ze pleiten ervoor om ook voor andere sectoren tot versoepelingen te komen. “Retail, horeca en cultuur versterken elkaar. De opening van deze sectoren draagt bij aan spreiding van bezoekers in tijd en over de beschikbare ruimte.” Anders gezegd: als meer locaties op een veilige manier open kunnen, voorkomt dat juist te veel drukte op een paar plekken. Een gedeeltelijke heropening van verschillende sectoren tegelijk voorkomt dat ruimte voor de ene sector de andere juist dwarsboomt.

Maar hoe begrijpelijk de wens vanuit de winkeliers ook is, zijn versoepelingen echt verantwoord? De besmettingscijfers daalden de afgelopen weken weliswaar, maar over de gevreesde Britse variant is nog steeds veel onduidelijk. “Maar we bewijzen al langer dat het veilig kan”, aldus een woordvoerder van INretail. “Er zijn nauwelijks besmettingen aan winkels gerelateerd.” Ook wijst de organisatie op de situatie in België, waar de detailhandel met een aantal restricties alweer tweeënhalve maand open is. Dat leidde niet tot een nieuwe besmettingsgolf.

Persconferentie Rutte

Dat de retailers nu met deze oproep komen, is geen toeval. Komende dinsdag staat weer een persconferentie van premier Rutte gepland. Daarin gaat de blik mogelijk ook vooruit naar 3 maart, de voorlopige einddatum van de winkelsluiting en de avondklok. Rutte liet donderdag nog in de Tweede Kamer doorschemeren weinig ruimte voor versoepelingen te zien.

Tijdens het vorige persmoment had de premier evenwel een kleine handreiking aan de retail in petto. Sinds anderhalve week mogen winkels hun klanten op afspraak laten langskomen om een bestelling af te halen. Dat helpt iets, blijkt uit gegevens van ING over pintransacties. Bij speelgoedwinkels nam de pinomzet met bijna 200 procent toe, bij mode- en elektronicazaken met ongeveer 80 procent. Dat klinkt echter spectaculairder dan het is, waarschuwt de bank: een verdubbeling van een heel lage omzet is immers nog steeds een lage omzet.

Dat beeld herkent de woordvoerder van INretail. “Het is mooi om het contact met klanten weer op gang te brengen. Maar qua omzet is het een druppel op een gloeiende plaat.”

