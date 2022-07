Het is nog geen kantelpunt, maar de huizenprijzen stijgen minder hard

Heel voorzichtig vlakt de stijging van de huizenprijzen af. Maar vooral wie voor het eerst een huis koopt, is daar nog weinig mee geholpen.

Er komt wat meer lucht, ja, en de oververhitte woningmarkt koelt iets af. Maar volgens makelaarsvereniging NVM is het te vroeg om van een echt kantelpunt te spreken. Er staan wel veel meer woningen te koop, en dat is goed nieuws voor kopers: die hebben meer keus. Maar ze moeten gemiddeld toch een kleine 11 procent meer betalen voor een woning dan een jaar geleden.

De markt voor koopwoningen is met onzekerheden omgeven, nu de hypotheekrente stijgt en aspirant-kopers dus minder kunnen lenen. De vrees voor een recessie komt daar nog bij. Alom wordt verwacht dat dat de huizenprijzen zal drukken – binnen afzienbare tijd of op iets langere termijn. Maar gebeurt dat nu al? De kwartaalcijfers van de NVM zijn daarvoor een graadmeter.

‘Balans ver te zoeken’

De NVM zelf is voorzichtig in haar conclusies. De woningprijzen liggen nu bijna 11 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2021, en daarmee vlakt de stijging inderdaad af. Want in het eerste kwartaal van 2022 lag die nog op 14 procent, en in 2021 werden keer op keer prijsstijgingen van rond de 20 procent genoteerd.

Maar dat zijn steeds vergelijkingen met een vol jaar geleden. Vergeleken met vorig kwartaal liggen de prijzen, na een lichte daling begin 2022, toch weer 3,5 procent hoger. Een ander signaal van aanhoudende hitte op de woningmarkt: overbieden gebeurt nog steeds bij vier op de vijf huisaankopen, met percentages die slechts een fractie omlaag zijn gegaan. Een bestaande woning kost nu gemiddeld 448.000 euro, een nieuwbouwhuis 483.000 euro.

Het enige echt duidelijke verschil met drie maanden geleden is dat het aanbod gegroeid is: er staan nu bijna anderhalf keer zoveel woningen te koop. Woningbezitters zijn waarschijnlijk bang dat de markt gaat omslaan, verklaart de NVM, en hun huis snel willen verkopen nu de prijzen nog hoog zijn. “Toch is een gezonde balans tussen vraag en aanbod nog steeds ver te zoeken”, zegt bestuurslid Lana Gerssen.

Weinig nieuwbouw verkocht

Vooral bij nieuwbouw loopt het nog vast, zegt de NVM op basis van haar eigen cijfers. De vraag ernaar is groot, en toch verkopen makelaars er maar weinig van. Volgens de NVM komt dat onder meer doordat er veel nieuwe appartementen worden gebouwd, met name in de steden, terwijl er vooral vraag is naar eengezinswoningen.

Die laatste categorie is voor veel kopers onbetaalbaar geworden. Vaak moeten ze tussen koopcontract en overdracht van de sleutel twee jaar wachten, en in onzekere tijden – inflatie, rente, oorlog – zijn ze daar huiverig voor, ziet de NVM. Die onzekerheid speelt ook aannemers parten: vanwege de stijgende bouwkosten willen zij geen vaste prijzen beloven. Dat schrikt projectontwikkelaars af: die zijn bang dat ze nieuwbouw niet rendabel kunnen krijgen.

Hypotheekrente blijft stijgen

De NVM is doorgaans terughoudend met voorspellingen. ABN Amro doet wél een poging: die verwacht dat de prijsstijging over heel 2022 uitkomt op 15 procent en pas volgend jaar omlaaggaat naar 2,5 procent. Of huizenkopers daar dan mee geholpen zijn, is maar de vraag. Want intussen stijgt de hypotheekrente. Die ligt nu voor de meest voorkomende hypotheken op 4 procent, tegen 2 procent begin dit jaar. En daar houdt het niet mee op, verwacht ABN Amro-analist Philip Bokeloh.

Wat huizenkopers winnen dankzij dalende prijzen zijn ze dus weer kwijt aan hogere hypotheeklasten. Vanwege die stijgende lasten daalt ook het toegestane maximumleenbedrag. Vooral wie voor het eerst een huis wil kopen, krijgt daar last van. Want deze starters hebben vaak niet veel spaargeld en ze kunnen ook bij de aankoop van een huis geen overwaarde inzetten van een huis dat ze al bezitten.

Lees ook:

De woningmarkt koelt af. Misschien. Een héél klein beetje

Is de grootste gekte op de woningmarkt voorbij? Nieuwe cijfers wekken die indruk. Maar echt lagere huizenprijzen, dat zit er niet in.