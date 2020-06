Het is net te doen: het kleinste restaurant van Nederland is weer open

Als een gebouwtje van steen aandoenlijk kan zijn, dan is het voormalige poortwachtershuisje in IJsselstein daar een mooi voorbeeld van. Want wat een schatje is dat. Het staat aan de rand van het centrum met zijn voeten in de gracht en het is het kleinste restaurant van Nederland: restaurant KingsDish. “Nog net geen 20 vierkante meter, inclusief de keuken en de twee toiletten”, zegt mede-eigenaar Hanneke Apon (61).

Sinds vier jaar runt ze het tentje samen met haar man Meerten Huisman (63). Specialiteit: de Indische keuken. “Of om precies te zijn”, zegt Huisman, “authentiek Noord-Celebes”. Zowel Apon als Huisman ­hebben een Indische achtergrond, vandaar. De minirestaurateurs hebben zich kennelijk in die vier jaar goed genesteld in IJsselstein, want er komen voortdurend voorbijgangers vragen hoe het gaat. Alles goed? Lukt het een beetje?

Jazeker, het lukt. Al is het wel even anders dan voor de coronatijd. Apon: “Normaal gesproken gaan er 18 mensen in en we hebben er ook weleens 24 binnen gehad. Dan schoven we er gewoon een krukje bij.” Goede tijden waren dat, de zaak liep als een trein. Drie dagen in de week open was ruimschoots voldoende voor een goede boterham. “Als je slim calculeert, is dit een hartstikke leuk economisch model. Wij hadden zestig gasten per week en daar konden we royaal van leven”, zegt Apon. “Royaal op onze manier dan”, vult haar man aan. “We vliegen de wereld niet over.”

Het kleinste restaurant van Nederland. Beeld Werry Crone

Een raar vacuüm

Nu, met die 1,5 meter, kunnen er in de meest ideale samenstelling, nog maar negen mensen eten. Als er eters uit hetzelfde huishouden komen, tenminste. Zo niet, dan is er plek voor een man of zes, zeven. “En daarmee zijn we helemáál het kleinste restaurant van Nederland”, zegt Apon. Ze laten hun humeur niet door de beperkingen verpesten, daar zijn ze de types niet naar. Eigenlijk zijn ze vooral blij dat ze weer mogen, nadat de boel op slot moest.

Drie maanden thuiszitten, dat kun je een restauranthouder niet aandoen. “In het begin hebben we veel geslapen”, zegt Apon. “Dat hadden we kennelijk nodig na het harde werken. Maar na drie weken voelden we de leegheid. Vooral Meerten had daar last van. Hij is gek op koken, dat moet eruit. Ja, het was een raar vacuüm.”

Maaltijden bezorgen hebben ze niet gedaan. Afhalen ook niet. “Dat is ons ding niet”, vindt Apon. “Wij zijn van de beleving.” Ze hebben wel een beroep gedaan op die 4000 euro staatssteun, dat was een fijn noodpotje. En om de misgelopen omzet een beetje te compenseren, hebben ze nu een terrasvergunning, iets waar de gemeente voorheen nogal moeilijk over deed. “Maar corona breekt wet”, zegt Apon. En dus staan er nu gezellige tafeltjes en stoeltjes rond het oude poortwachtershuisje. Voor de voorbijgaande mens.

Klein restaurant, klein huurtje

Verder rooien ze het wel, ze hadden wat vlees op de botten. “Het is ook maar een klein restaurantje”, zegt Huisman. “Dus ook maar een klein huurtje.” In dat petieterige zit natuurlijk de charme van KingsDish. Die net geen 20 vierkante meter geeft een bepaalde sociale dynamiek. Huisman: “Er komt hier ook een specifiek soort mensen”.

Apon: “Mensen met vaak een breed wereldbeeld. Als je zo dicht op elkaar zit, ontstaat er verbondenheid. Laatst zat er aan de ene tafel een bankier uit het Gooi en aan een ander tafeltje een stel dat het zo te zien veel minder breed had. Toen bleek dat ze allen op Aruba geboren waren, schiep dat direct een band. Wij zien heel veel saamhorigheid en daar genieten wij van.” Ja, zegt Huisman tevreden. “Er zit hier een mooi filter op de deur.”

