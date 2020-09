Het is bijltjesdag: ontslaggolf bij Shell, Bam, Tata Steel, KLM, Maître Paul en de Jaarbeurs

De ontslaggolf door de coronacrisis lijkt nu echt te beginnen. Alle steunmaatregelen van de overheid ten spijt is het bijltjesdag voor een heel rijtje grote bedrijven. Bij Shell verdwijnen 7000 tot 9000 van de 83.000 banen wereldwijd. Bouwbedrijf Bam verliest honderden van de bijna 20.000 werknemers en via De Telegraaf lekte uit dat Tata Steel het in IJmuiden binnenkort met 850 man minder wil rooien.

Daarmee is het lijstje nog niet afgewerkt: KLM onderhandelde woensdag de hele dag met vakbonden over een sociaal plan bij het schrappen van 4500 tot 5000 banen. Bij de Jaarbeurs in Utrecht verdwijnen zo’n vijftig voltijdsbanen en Maître Paul, producent van diepvriestaarten uit Tilburg, scheidt er helemaal mee uit. Tenzij een doorstart op gang komt, verliezen 200 medewerkers hun baan.

Plensbui in een volle emmer

Bijna nergens zijn de ontslagrondes alleen te wijten aan corona. De olie- en gassector waarin Shell opereert, zat al in een dip toen het coronavirus in China oversprong van dier op mens; fossiele energiebedrijven moeten de omslag gaan maken naar het opwekken van duurzame energie. Bam sloeg in de afgelopen jaren geregeld flaters bij grote projecten en heeft daardoor weinig financiële middelen om op terug te vallen. Bij Tata Steel planden de bazen in 2019 al het vertrek van 1600 medewerkers en de Tilburgse diepvriestaarten en tompoucen leverden Maître Paul al jaren geen winst meer op.

Corona is in dat opzicht de plensbui die een reeds volle emmer doet overlopen. Zo werkt het in een crisis: bedrijven die niet tegen een stootje kunnen, rijden als eerste lek. De vraag is nu of het hele peloton volgt of dat de ontslagrondes beperkt blijven tot deze groep.

Anders ligt het bij de Jaarbeurs en KLM. De reorganisatie in het Utrechtse congrescentrum is wel puur het gevolg van de coronacrisis, waardoor minder beurzen en congressen worden georganiseerd. Ook het instorten van de luchtvaart heeft maar één echte oorzaak: Covid-19. De directie van Tata Steel meldt overigens dat de beslissing over het aantal afvloeiers nog helemaal niet is genomen: officieel is het bedrijf nog met de vakbonden in gesprek.

