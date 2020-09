Het is aftasten op de eerste Nederlandse vakbeurs in coronatijd

Eigenlijk mogen we hier helemaal niet komen. Maar vandaag maakt de organisatie van ‘De Leveranciersdagen 2020' een uitzondering. We zijn hier namelijk op de eerste Nederlandse vakbeurs – en dus geen publieksbeurs – sinds het coronavirus alles verstoorde.

Maar het mag weer en het kan weer en dus staan hier tientallen standjes met allerlei promotieartikelen. Werkelijk alles wat je als wervend artikel aan klanten cadeau kunt doen staat hier tentoongesteld. Dat houdt niet op bij sleutelhangers en bedrukte T-shirts. Of zoals Monique Zijlstra het zegt: “Dit is hét evenement voor iedereen die werkzaam is in de promotionele sector. Voor alles wat je weg kan geven en waar je een bedrijfslogo op kunt plakken, van een Heineken-toeterhoed, via kerstpakketten tot aan de merchandise van Max Verstappen.”



Zijlstra is projectmanager van Het Portaal, dat deze beurs nu al voor de twintigste keer organiseert. De mensen die hiernaartoe komen zijn vaak bedenkers van reclamecampagnes die een partij zoeken voor hun idee. Dus als Unox ijsmutsen wil, of Albert Heijn wil voetbalplaatjes, dan moeten hun vertegenwoordigers eerst langs de Expo in Houten.

Een hygiënisch bastion

Die is dezer dagen tot de tanden gewapend tegen ongewenste ziektekiemen en omgebouwd tot een hygiënisch bastion. Een camera scant de temperatuur van de bezoekers, die zich vooraf moesten aanmelden om op een bepaalde tijd te komen. Ze zijn met de helft minder dan in voorgaande jaren. Er is handzeep in overvloed, mondkapjes zijn gratis beschikbaar, pijlen markeren de looprichting, er staat zelfs een bak met ‘antibacteriële ballpoints’ – hebbedingetjes waarin ze op deze beurs zijn gespecialiseerd.

Beursbaas Erik van Heiningen is opgelucht dat er weer eens wat te doen is in zijn 15.000 vierkante meter grote complex. “Een verdienmodel is het nog niet, maar het is tenminste weer een geldstroom.” De Expo moest direct dicht in maart en heeft 25 beurzen moeten annuleren. “Een enorme klap waar ook veel andere bedrijven mee zijn getroffen. Voor een beetje beurs heb je immers niet alleen een locatie nodig, maar ook een standbouwer, een elektricien, een tapijtlegger, een EHBO-er, een meubelleverancier en een beveiliger.”

Om toch iets met zijn ruimte te doen stelde Van Heiningen zijn Expo beschikbaar als coronateststraat. Die is vier maanden in bedrijf geweest met soms wel driehonderd testbezoekers per dag. Maar de schoorsteen kan er niet van roken.

Zeeppompjes als relatiegeschenk

Daarom deed ook Van Heiningen een beroep op noodsteun van het Rijk. “We hebben maar een klein team met zeven vaste mensen, maar zonder die steun zouden we die niet kunnen houden. Daarom is het zo belangrijk dat de sector zich hard blijft maken voor noodsteun. Want normaal zal het voorlopig niet zijn.”

Toch is in de beurshal zelf niks abnormaals te zien. Om voldoende afstand te kunnen houden hebben de 140 standhouders meer vloeroppervlak tot hun beschikking dan voor corona, maar dat zie je niet als je het niet weet. Wel spelen sommige ondernemers in op de situatie en bieden mondkapjes of zeeppompjes aan als relatiegeschenk. Verder oogt het als een ‘gewone’ vakbeurs, vol met ondernemers die er weer zin in hebben. Henk en Renate Wolswinkel staan hier voor het derde jaar met hun appels en bananen, waar je een logo op kunt laten drukken. “Ik ben blij dat het weer kan”, zegt Henk. “We hebben vijf maanden geen appels kunnen drukken. Nu beginnen de orders weer binnen te stromen.”

Samen met al die andere standhouders vertegenwoordigen ze een flinke sector. “Als je alles meerekent”, zegt John Michael Swaab van Het Portaal , “kom je tot een omzet van tussen de 1 en 1,2 miljard euro per jaar. Met wat wij doen ga je geen mensen redden, maar iedereen is blij met een cadeautje.”

