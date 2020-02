Het is afgelopen met het historisch lage aantal werklozen

De werkloosheid is nog nooit zo laag geweest als nu, maar daar komt verandering in. Dit jaar nog zal het werkloosheidspercentage met 0,5 procent stijgen. Dat stelt Marcel Klok, macro-econoom bij ING.

Het is dat er geen prijzen worden uitgereikt voor records op de arbeidsmarkt. Waren die er wel dan had Nederland de kasten ermee volstaan. Record na record werd – tot grote verbazing van veel economen – de afgelopen tijd verbroken: nooit eerder waren er zoveel openstaande vacatures , zoveel mensen aan het werk en zo weinig werklozen.

Maar het lijkt nu toch echt gedaan met de recordaantallen op de arbeidsmarkt. “Dat het zo goed gaat betekent automatisch dat het de komende tijd nauwelijks nog beter kan”, legt Klok uit. “De werkloosheid is nu zo extreem laag dat die moeilijk verder kan dalen.” De macro-econoom voorspelt dan ook dat het werkloosheidspercentage, nu op recordlaagte van 3 procent, voor het einde van dit jaar met 0,5 procentpunt zal stijgen tot 3,5 procent. “Dat is geen enorme stijging”, relativeert hij de cijfers. “3,5 procent is nog steeds heel laag.”

Meer aanbod

De stijging is geen vanzelfsprekendheid, er liggen volgens de econoom twee oorzaken aan ten grondslag: de werkgelegenheid zal minder sterk stijgen terwijl het aantal mensen dat werk zoekt wel sterk blijft stijgen.

Volgens Klok zijn er drie groepen die het aanbod van werkzoekenden op de arbeidsmarkt flink opvoeren. Allereerst noemt hij jonge vrouwen. “De huidige generatie jonge vrouwen wil graag werken, is hoger opgeleid en werkt ook vaker en meer uren dan hun vrouwelijke voorgangers”, verklaart hij.

Ten tweede noemt hij migranten, en dan met name kennismigranten. Klok ziet een flinke stijging in het aantal migranten uit India dat in Nederland komt werken. “Zij hebben vaardigheden waar in Nederland veel behoefte aan is.” Volgens Klok worden ze vaak aangenomen in de ICT-sector, waar de krapte heel groot is.

En dan zijn er nog de ouderen oftewel de 65-plussers. “Zij werken door de verhoging van de AOW-leeftijd langer door.”

Terwijl het aantal mensen dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt om bovengenoemde redenen blijft stijgen, zal de werkgelegenheidsgroei dus afnemen. Dat komt volgens de econoom door een algemene economische ontwikkeling: “De hoogconjunctuur loopt op haar eind”, zegt hij. Dat betekent simpelweg dat de economische groei langzaam afneemt.

Ook daar zit weer een tal van oorzaken achter. Zo brengen internationale ontwikkelingen als de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, en de brexit voor bedrijven grote onzekerheden met zich mee. “Bedrijven zijn negatiever over de toekomst”, zegt Klok. “Dat maakt dat ze minder willen investeren.” En ze lopen tegen barrières aan, zoals de problematiek met stikstof en pfas. Klok: “Dit alles remt de werkgelegenheid.”

Volgens de econoom zijn er geen aanwijzingen dat de werkloosheid in de nabije toekomst nog heel hard zal toenemen. “Dat gaat in de toekomst nog wel een keer gebeuren, maar wanneer precies is nog koffiedik kijken.”

Na de economische crisis heeft de arbeidsmarkt een keiharde inhaalslag gemaakt, zegt Klok. Volgens hem neemt die grote groei nu langzaam af. “Na al die records zullen we in Nederland weer even moeten wennen aan normale groei.”

