Het grote aflossen van coronaschulden begint: bedrijven hebben zes jaar de tijd voor 20 miljard euro

Stel, je hebt een kledingwinkel die door de coronacrisis bijna stillag. Klanten bleven weg, modecollecties waren alleen nog met verlies te verkopen. Gelukkig was er de overheid die ondersteuning bood. Door bij te springen bij het betalen van de vaste lasten (TVL) en het in dienst houden van personeel (NOW). Maar ook via uitstel bij het betalen van belastingen. Loonheffing, inkomensheffing en omzetbelasting: tijdens de pandemie mocht de afdracht daarvan tijdelijk op de lange baan worden geschoven.

Sinds 1 oktober is dat niet meer zo: bedrijven moeten in beginsel weer gewoon belasting betalen. Maar dat betekent niet dat alles vanaf nu weer normaal is. Wat resteert zijn ongeveer 270.000 bedrijven die een belastingschuld hebben opgebouwd voor een totaalbedrag van bijna 20 miljard euro. Ze krijgen ruim de tijd om die af te lossen: voor 1 oktober 2022 moet het begin zijn gemaakt, in 2027 moet de corona-achterstand zijn ingelopen.

Genoeg tijd voor de meeste bedrijven

Het overgrote deel van de bedrijven krijgt daarmee genoeg respijt, verwacht het demissionaire kabinet. Maar ook de ruime aflossingstermijn – in eerste instantie was drie jaar nog de norm – zal niet elk bedrijf kunnen redden. Met een faillissementsgolfje bij afbouw van de steun wordt al maanden rekening gehouden. Sommige bedrijven die eigenlijk te zwak zijn om het te redden, hebben dankzij de steunmaatregelen toch kunnen overleven. Het aantal faillissementen lag daardoor tijdens de crisis lager dan normaal.

Maar, schrijft demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief aan de Tweede Kamer, dan nog blijft er een groep bedrijven over die extra aandacht behoeft. Zo zijn er ondernemingen die in de kern economisch gezond zijn, maar die een maandelijks aflossingsbedrag aan de Belastingdienst er toch niet bij kunnen hebben. In die gevallen wil het kabinet een faillissement proberen te voorkomen door schuldsanering makkelijker te maken.

Dat gebeurt – kort gezegd – doordat de Belastingdienst bij zo’n saneringstraject genoegen neemt met minder geld dan onder normale omstandigheden gebruikelijk is. Op die manier wordt een akkoord aantrekkelijker voor andere schuldeisers en kan een faillissement toch voorkomen worden.

Blij met extra aandacht

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de extra aandacht voor knelgevallen. “Het kabinet doet iets extra’s voor de relatief kleine groep bedrijven die in de kern gezond zijn, maar problematischer schulden hebben”, formuleert een woordvoerder van de twee organisaties.

Om welke bedrijven het hierbij vooral gaat, is nog lastig te zeggen. Bekend is dat vooral veel bioscopen, theaters, cafés, restaurants, reisorganisaties en winkels steun ontvingen. Of dat ook de branches zijn die moeite krijgen met aflossen, is nog niet te zeggen.

Lees ook:

ABN Amro: Belastingschuld van 16 miljard ligt bij een relatief kleine groep ondernemers

Ondernemers die het betalen van belastingen in coronatijd hebben uitgesteld, zitten maar in een paar bedrijfstakken, ziet ABN Amro. En daar lopen de belastingschulden flink op.