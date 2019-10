Het grootste winkelcentrum van Nederland is niet bang voor online shoppers

Hier kun je straks shoppen zoals je nog nooit hebt geshopt, belooft de tekst op de schutting langs de bouwplaats. En wat voor een bouwplaats. Hier in Leidschendam wordt gewerkt aan een overdekt winkelcentrum dat in grootte vergelijkbaar is met Hoog Catharijne in Utrecht. De Westfield Mall of the Netherlands heet het, maar dit winkelparadijs is in wezen on-Nederlands. Alleen al het uit hout opgetrokken toilet is een pareltje.

De cijfers van dit complex zijn we ook niet gewend in de polder: er komen 280 winkels, 4000 parkeerplaatsen, het complex heeft een vloeroppervlakte van 117.000 vierkante meter, kost 600 miljoen euro, biedt werk aan 700 mensen en heeft gangen met een lengte van in totaal 1,8 kilometer. En dat in Leidschendam, toch niet de eerste plaats waar je aan denkt bij een winkelcentrum van internationale allure.

‘Ja, oude retail is dood’

Maar Bart van Twillert, country manager van Westfield Mall of the Netherlands (een project van Unibail-Rodamco-Westfield) pakt zijn laptop erbij en toont op Google Maps waar we precies zitten. “Kijk. Pal tegen Den Haag aan, midden in de Randstad, in de directe nabijheid van miljoenen mensen.” De Westfield Mall ligt vlak bij station Den Haag Mariahoeve, op twee minuten rijden van de A4 en er stoppen drie tramlijnen en twee buslijnen.

Van Twillert wijst erop dat dit nieuwe winkelcentrum wordt gebouwd op het terrein van het oude winkelcentrum Leidsenhage. Dat was al heel groot en een begrip in de regio. “Voordat wij hier begonnen kwamen er al tien miljoen mensen per jaar.”

Bart van Twillert, country manager van Westfield. Beeld Inge Van Mill

Dat de mensen deze plek massaal weten te vinden werd onlangs duidelijk toen de Mediamarkt – een van de tientallen winkels die al in bedrijf zijn – voor het eerst open ging. De elektronicazaak werd compleet bestormd. Van Twillert: “Wij hadden 36.000 bezoekers op één dag terwijl het winkelcentrum nog in aanbouw is. En dan zeggen mensen: retail is dood. Ja, de oude retail is dood.”

Met die oude retail bedoelt Van Twillert winkelcentra als het nabijgelegen In de Boogaard in Rijswijk, een complex als Middenwaard in het Noord-Hollandse Heerhugowaard, maar ook het centrum van een kleine stad als Zeist.

Van notenbar tot literaire trots

Het zijn centra die als het ware te klein zijn voor het tafellaken en te groot voor het servet. “Mensen gaan of naar een klein wijkwinkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen of ze gaan winkelen voor hun plezier in de grote binnensteden of in een groot winkelcentrum als dit, waar ze er een dagje uit van maken.”

Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam is het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. Beeld Inge Van Mill

Met tien bioscoopzalen en 45 eetgelegenheden moet de Westfield Mall of the Netherlands een dagbestemming worden waar mensen niet alleen komen om te winkelen, maar ook om vermaakt te worden. “Dit wordt een soort tweede binnenstad, een plek die ertoe doet. Met internationale, nationale, regionale en lokale ondernemingen.”

Dat betekent Zara, H&M en Apple, maar ook de plaatselijke notenbar of patatboer. Boekhandel Paagman, de literaire trots van de regio Haaglanden, opent hier een vlaggeschipwinkel van 700 vierkante meter.

Dat wereldconcerns en kleinere winkelformules zich zonder aarzelen in Westfield vestigen, heeft alles te maken met de bewezen formule van het winkelcentrum- en leisureconcept dat wereldwijd honderd van dit soort malls telt. De meeste megamalls zitten in angelsaksische landen maar ze zijn ook in Zweden, Kroatië, Brazilië en Italië te vinden. Samen krijgen ze jaarlijks 1,2 miljard bezoekers over de vloer.

Fysieke winkels hebben de toekomst

Van Twillert: “Daar zijn natuurlijk veel dezelfde, terugkerende bezoekers bij, maar het geeft aan dat we met zulke aantallen een aantrekkelijke partij zijn.” De Westfield-malls hebben zoveel status dat de grote winkelketens hun mooiste en meest vernieuwende concepten voor deze winkelcentra naar voren schuiven. “Wij pushen ze ook om zichzelf opnieuw uit te vinden.”

Als we door de majestueuze gangen lopen wijst Van Twillert naar de gloednieuwe winkels van Etos en Douglas, die speciaal voor dit winkelcentrum opnieuw zijn ontworpen. Hij is ervan overtuigd dat fysieke winkels, in combinatie met online, de toekomst hebben. Maar dan moeten ze zich wel blijven vernieuwen. “We zullen eraan moeten wennen dat niet alle formules het eeuwige leven hebben. Er komen minder, maar betere winkels.”

