Het Groningse gas is het allerlaatste redmiddel. Wanneer hebben we het nodig?

Vanuit de bankjes in de Tweede Kamer kan het leven soms zo heerlijk overzichtelijk zijn. In 2015, toen in Groningen smeekbeden klonken om de gaswinning drastisch te beperken, maar het kabinet de grootst mogelijke moeite had om afscheid te nemen van de brandstof én van de bijbehorende miljarden aan inkomsten, presenteerde de politieke partij Denk de ‘structurele oplossing’.

Alle inwoners uit het aardbevingsgebied zouden een zak geld krijgen en gedwongen worden te verhuizen naar elders in het land. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) kon vervolgens ongehinderd het veld bij Slochteren leegpompen, waarna het gebied uiteindelijk zou veranderen in natuur. “Ons plan is win, win, win voor iedereen”, zei toenmalig Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk tijdens dat debat in 2015. Wie kon hier nou tegen zijn?

De politicus werd weggehoond. De belangenvereniging Groninger Bodem Beweging noemde het plan ‘een stupiditeit die geen grenzen kent’. Daarna werd er nooit meer iets van vernomen.

Beloftes nakomen

Sindsdien is de gaswinning jaar na jaar verminderd, met het oog op een totale stop in het najaar van 2023, of uiterlijk in 2024. Dan hoopt het kabinet de winning volledig naar nul te hebben gebracht en is de eerste belofte aan de Groningers nagekomen. Daarna wacht nog het herstel van de woningen én van het vertrouwen.

Bewoners van het beefgebied zijn er allesbehalve gerust op, zeker nu links en rechts wordt gehint op het verder opendraaien van de gaskraan in Groningen. In brieven die het kabinet naar de Tweede Kamer stuurt over de kwestie spelen nu ‘onzekere geopolitieke ontwikkelingen’ een rol. De oorlog in Oekraïne heeft een energiecrisis veroorzaakt die in Europese landen alle alarmbellen laat rinkelen. De afhankelijkheid van het Russische gas zorgt voor hoofdbrekens, ook in Nederland.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (mijnbouw) heeft de Kamer laten weten dat de veiligheid van Groningen nog altijd leidend is en dat de gaswinning zoals gepland zal worden afgebouwd. Maar tegelijkertijd kiest het kabinet er voor om de putten in het gebied open te houden, voor het geval dat. De winning blijft op een waakvlam. In een poging de Groningers gerust te stellen zei minister voor klimaat Rob Jetten in februari: “Meer gas uit Groningen is het aller-, allerlaatste redmiddel in het geval van een heel groot conflict dat langer duurt.”

Alles draaide om geld

Het is een bizar toeval dat de discussie over het opschroeven van de winning in Slochteren losbarst op het moment dat in Den Haag de parlementaire enquête naar de gaswinning plaatsvindt. In de verhoren die voor de zomer werden gehouden, klonk herhaaldelijk de frustratie dat de veiligheid van Groningers de afgelopen decennia nooit een rol heeft gespeeld. Alles draaide om geld.

In de pleidooien van voorstanders voor hernieuwde gaswinning speelt geld opnieuw de hoofdrol. Onno Ruding bijvoorbeeld, minister van financiën tijdens de kabinetten-Lubbers, wees er onlangs in een radioprogramma van WNL op dat het tijdelijk oppompen van meer gas zorgt voor miljarden aan extra inkomsten. “Dat geld kunnen we goed gebruiken voor het koopkrachtherstel van mensen”, zei Ruding. Energiedeskundige Jilles van den Beukel van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) roept ook op om de winning in Groningen op te voeren, beperkt en tijdelijk. Het is geen oplossing voor het probleem, maar alle beetjes helpen, betoogt hij.

Het is niet veilig

Bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zorgen dit soort oproepen voor gefronste wenkbrauwen. Deze instantie waakt over de veiligheid van de mijnbouwsector en de omwonenden en brengt geregeld advies uit aan het kabinet over wat verstandig is om te doen in de ondergrond. Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM is helder: “Het is op dit moment al niet veilig voor Groningers in het aardbevingsgebied.” Oftewel: het opschroeven van de winning is vanuit zijn optiek onverantwoord.

De cijfers: tien jaar geleden, toen Huizinge werd opgeschrikt door de Grote Klap (3,6 op de Schaal van Richter), haalde de Nam nog ongeveer 50 miljard kuub gas uit het Groningenveld. Dit jaar zal dat nog ongeveer 4,5 miljard zijn.

Maar ook na deze drastische verlaging is er volgens Kockelkoren geen enkele reden voor opluchting. Wat veilig is en wat niet is geen gevoelskwestie of mening. Er is een wettelijke norm voor: ieder persoon mag per jaar maximaal een kans van 1 op 100.000 hebben om bij een aardbeving te overlijden door het instorten van een gebouw, of afbrokkeling van onderdelen daarvan, zoals een schoorsteen. Ook vandaag de dag ligt dit risico in Groningen boven die norm, zegt Kockelkoren. Minimale winning betekent niet dat er geen aardbevingen meer zullen plaatsvinden.

Wat het SodM betreft is er slechts één optie: de gaswinning zo snel als mogelijk en verantwoord is, terugbrengen naar nul. “Natuurlijk zie ook ik dat er een energiecrisis gaande is met ingrijpende gevolgen”, zegt Kockelkoren. “Dat zijn zeer zorgelijke zaken. Maar de reactie moet niet zijn dat we de economische pijn oplossen met gas uit Groningen. Je kunt mensen wel compenseren voor hun gestegen energierekening, maar je kunt ze niet compenseren voor hun onveiligheid.”

Gezondheidsschade

Die onveiligheid zit niet alleen in het directe gevaar, dat er weer een zware aardbeving komt. Het is ook stress, vertelt de inspecteur-generaal. “Het jarenlange wachten op herstel en versterking en het voortdurende gevoel dat er iets mis kan gaan. Het zorgt voor gezondheidsschade.” Onderzoekers verwachten dat jaarlijks zestien mensen vervroegd overlijden. Kockelkoren: “Ik denk dat sommige buitenstaanders, zoals energie-experts die zich nu roeren, iets te makkelijk voorbij gaan aan wat dit voor mensen in het bevingsgebied betekent.”

Toch was het datzelfde Staatstoezicht op de Mijnen dat in 2018 nog vaststelde dat 12 miljard kuub per jaar een veilig winningsniveau zou zijn. Bij die hoeveelheid kan er gas gewonnen worden zonder dat er substantiële risico’s zijn. Kockelkoren zegt dat dit getal een momentopname was, en inmiddels achterhaald is. Het idee was destijds dat het verstevigen van huizen in het aardbevingsgebied binnen afzienbare tijd klaar zou zijn. “Dat is verre van gelukt”, vertelt de inspecteur-generaal. “Het is nu de bedoeling dat dit project in 2028 wordt afgerond. Maar met het huidige tempo waarin de woningen worden versterkt, gaan ze die deadline niet halen.”

Nog jarenlang risico’s

Dat betekent dat Groningers nog jarenlang risico’s lopen, ook bij een minimale winning. Het weer verder opendraaien van de gaskraan heeft, afhankelijk van hoeveel er extra gewonnen wordt, mogelijk nog een vervelend effect: de woningen die wél zijn hersteld, zullen dan opnieuw moeten worden geïnspecteerd, met de vraag of ze ook onder andere omstandigheden stevig genoeg zijn.

Een aardbevingsoefening in Zuidwolde, Groningen, in 2018. Ook bij een minimale gaswinning blijft er een kans op bevingen bestaan. Beeld Kees van de Veen

Begin 2013, een half jaar na de zware beving bij Huizinge, adviseerde het SodM om de gaswinning ‘zo snel mogelijk en zo veel als mogelijk en realistisch is’ te verminderen. Toenmalig minister Henk Kamp van economische zaken besloot anders. Hij liet de Nam juist méér gas winnen, tot uiteindelijk 53 miljard kuub dat jaar. Dit besluit heeft diepe sporen achtergelaten in Groningen, de littekens zijn tot op de dag van vandaag niet genezen. Kamp schermde destijds met de zogenoemde ‘leveringszekerheid’ – het gas zou nodig zijn voor de Nederlandse huishoudens en bedrijven en voor contracten met het buitenland. In hoeverre er andere overwegingen een rol speelden, zoals het vullen van de staatskas, zal moeten blijken uit de parlementaire enquête, die maandag wordt vervolgd.

Kockelkoren heeft niet de indruk dat het kabinet nu opnieuw het SodM-advies zal negeren. Hij verwijst naar de woorden van Jetten, over het ‘aller-, allerlaatste redmiddel’. “Als burgers massaal in de kou komen te zitten, ziekenhuizen niet meer kunnen verwarmd, dan heb je een andere situatie.”

Rechtszaken

Of daarvan sprake is, is aan de politiek om te beoordelen. Het kabinet weet alvast dat iedere kuub die het extra wint, zal leiden tot rechtszaken. De provincie Groningen heeft al kenbaar gemaakt in beroep te gaan zodra Den Haag afwijkt van de nu geldende afspraken. Dat zou het zoveelste gas-geschil zijn waar uiteindelijk de Raad van State zich over moet buigen. Het zal de onderlinge verhoudingen verder doen verzuren, iets waar niemand gelukkig van wordt, zeker niet nu iedereen de mond vol heeft van het herstel van vertrouwen.

De Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, begrijpt wel waarom er nu naar Slochteren wordt gekeken. “Die reflex snap ik. Maar ik word echt giftig als ik hoor dat sommigen de staatskas als motief gebruiken om hier de winning op te schroeven. Dat de gaskraan dicht gaat is niet uit luxe. Het is geen cadeau, maar bittere noodzaak.”

Dat andere argument, over de leveringszekerheid, is dominanter. Kort gezegd: meer gas uit Groningen betekent minder gas uit Rusland en een lagere energierekening. Staatssecretaris Vijlbrief maakte een paar maanden geleden korte metten met deze redenering. Tijdens een debat in de Kamer richtte hij zich niet alleen tot de aanwezige politici, maar ook direct tot de journalisten: “Ik lees veel dingen die mij verbazen. Groningen zou moeten worden ingezet om de gasprijs te drukken. Dit is een wereldmarkt. Echt, of je in Groningen gas wint of niet maakt niets uit voor de gasprijs. Als jullie dat allemaal zou willen opschrijven komen we misschien een keer van deze fictie af.”

Een centenkwestie

Het is een boodschap die Paas als muziek in de oren klonk. Het kan niet de bedoeling zijn dat Groningen moet opdraaien voor een minimale vermindering van de energieprijzen, vindt de commissaris van de koning. Hij spreekt over ‘een centenkwestie’. “De provincie zit er onverzettelijk in. Dit gaat niet gebeuren. Natuurlijk vind ook ik het erg dat mensen tegen de muren opvliegen vanwege de financiële problemen, maar wij kunnen dat hier niet oplossen.”

Toch begint ook Paas, net als Kockelkoren, over het ‘uiterste scenario’, als de energiecrisis verder escaleert en bijvoorbeeld hele industrieën moeten worden afgekoppeld van het gas en ook burgers massaal in de kou zitten. “In dat geval ziet ook Groningen wel in dat er verschillende gradaties van veiligheidsrisico's zijn.”

