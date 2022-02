Het gevolg van de inval in Oekraïne: Inflatie, meer inflatie

Dat de prijzen voor olie, gas, en dus voor benzine en diesel verder omhoog zouden schieten, was te verwachten. Maar daar komen nu hogere prijzen voor graan, mais en kunstmest bij. Ook ijzererts en diverse metalen worden duurder.

Het is, twee dagen na de Russische inval in Oekraïne nog te vroeg om te voorspellen welke gevolgen die inval zal hebben op de wereldeconomie. Het is niet bekend hoe lang de oorlog zal duren en hoe hevig die zal zijn. Hoe de sancties tegen Rusland uitpakken. Of de sancties worden nageleefd. Of er ook sancties komen tegen landen die zich niet aan die sancties tegen Rusland houden, ook als China een van die landen is. Of Rusland wellicht toch nog wordt uitgesloten van het internationale bankensysteem Swift. Of Rusland met contra-sancties komt en wellicht zelfs de olie- en gasuitvoer beperkt of staakt.

Veel producten duurder

Maar hoe onzeker dat alles ook is, in de eerste economische voorspellingen die donderdag en gisteren binnendruppelden - onder meer van Rabobank en Oxford Economics - en in de eerste reacties van Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, en van de Europese ministers van Economische Zaken en Financiën, staat één gevolg centraal: er is een grote kans dat veel producten duurder worden. Ook zal de inflatie, in veel landen toch al hoog de laatste maanden, verder worden aangewakkerd en die zal langer voortduren dan voor de inval werd gedacht.

Rusland is nu eenmaal een grote producent van olie en gas en Oekraïne een grote leverancier van graan, gerst, ijzererts en kunstmest. Als die grondstoffen en producten duurder worden, tikt dat uiteindelijk door in de prijzen van vooral energie, maar ook die van brandstoffen, voedsel en veel eindproducten. Hoe zwaar dat aantikt? Dat is nog niet te zeggen.

Daarbij de vraag hoe andere landen reageren op de nieuwe situatie. Neem de oliestaten. Binnenkort vergaderen Rusland en andere olieproducerende landen over de omvang van hun olieproductie. Dan zou Saudi-Arabië kunnen besluiten om zijn productie op te voeren en zodoende de olieprijs - deze week opgelopen tot bijna 100 dollar per vat - drukken.

Handelaren worden net zo goed geraakt

Vrij zeker is ook dat de handel tussen Rusland en veel andere landen flink zal afnemen. Machines, chips en allerlei tech-apparatuur mogen niet meer naar Rusland worden geëxporteerd en dat geldt voor veel meer producten. Maar de leveranciers van, en de handelaren in die producten worden net zo goed geraakt. De sancties tegen Rusland raken ons zelf ook, zei Eurocommissaris van handel Valdis Dombrovkis op een persconferentie.

De eerste gevolgen voor de handel zijn al zichtbaar: de havens van Odessa en Marioepol zijn dicht, de grens tussen Rusland en Oekraïne ook, het luchtruim boven Oekraïne is gesloten, toestellen van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot zijn niet meer welkom in het Verenigd Koninkrijk en luchtvaartmaatschappijen vliegen niet meer op Oekraïne.

Dat betekent dat de inval invloed gaat hebben op de omvang van de economische groei. Die zal, hoogstwaarschijnlijk, wat lager uitvallen dan eerder gedacht. Veel lager? Waarschijnlijk niet, is vooralsnog de gedachte. De verwachting blijft dat de meeste economieën verder zullen herstellen van de coronacrisis.

Met uitzondering dan van de economieën van Rusland en natuurlijk van Oekraïne zelf. Oekraïne is momenteel niet te bereiken; het kan, om één voorbeeld te noemen, geen Nederlands etenswaren als groenten en fruit meer importeren en moet toezien dat bedrijven hun fabrieken of vestigingen in het land stilleggen, zoals staalfabrikant Arcelor Mittal deed.

