Het geduld van de horeca is op, maar wie durft de stoelen echt buiten te zetten?

Het mag dan weliswaar niet, maar het kan heus wel. Dat is de gedachte achter de oproep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om komende dinsdag de terrassen te openen. Initiatiefnemer van de actie, horecaondernemer Johan de Vos, denkt dat de lockdown niet hoeft te gelden voor terrassen van cafés en restaurants.

“De samenleving is coronamoe en wil naar buiten”, zegt De Vos. “Kijk wat er in de parken gebeurt. Alsof het Lowlands is. Dan kunnen de mensen beter naar een terras gaan want wij als horeca kunnen het wél veilig faciliteren.”

Het zit een deel van de horeca vooral dwars dat winkels wel weer voorwaardelijk open mogen, maar cafés en restaurants niet. De branche behoort op z’n zachtst gezegd tot de pechvogels van de coronacrisis. Daar waar menselijk contact zo veel mogelijk moet worden gemeden, wordt het meeste geleden.

Veel reacties op social media

Het virus legt de maatschappij nu al bijna een jaar een isolement op. Gedurende die tijd – op de zomer na – hebben restaurants en cafés nauwelijks inkomsten. Koninklijke Horeca vindt dat de overheid meer moet overleggen over wat eventueel nog wél kan. Daarom denkt De Vos dat de actiebereidheid onder restauranthouders groot is. “Als ik kijk naar de reacties op social media dan is er veel steun voor deze oproep.”

Een rondje bellen met cafés en restaurants levert vooralsnog een ander beeld op. Corine den Dolder van Logement De Gaaper in Amersfoort wacht de instructies af van het management van de horecagelegenheid waar ze werkt. Maar eigenlijk weet ze het al: “Ik denk dat wij ons keurig aan de regels blijven houden”. Vincent van Campen van eetcafé De Sjampetter aan de Brink in Deventer heeft net een overleg over de oproep achter de rug met andere horecaondernemers uit de stad: “Daar kwam uit dat elke ondernemer voor zichzelf moet bepalen wat hij doet. Zelf ben ik er wel uit: ik doe er niet aan mee.”

De milde horeca-opstand is niet de eerste in deze crisis. In januari dreigde een groep horecaondernemers in met name Noord-Brabant de deuren ook al te openen. Vanwege de hoge besmettingscijfers durfden ze het niet aan. Oproep-initiator Johan de Vos denkt dat het nu anders zal zijn: “Die terrassen gaan open, daar ben ik niet zo bang voor”.

Terrasvorming bij mooi weer bij cafe’s en restaurants in de stad Groningen. Beeld Reyer Boxem

Stilzitten in tijden van nood is nooit een optie

Geldt de actiebereidheid volgens hem ook voor terrasklanten, zelfs met de kans op een boete? “Ongetwijfeld. Wat is het verschil met een park?”

Ook een groep van naar eigen zeggen 255 fitnessondernemers wil komende zaterdag uit protest een ‘coronaproof buitentraining’ aanbieden. ‘Het doel is om de noodzaak van de heropening van de sportscholen onder de aandacht te brengen’, meldt de actiewebsite. ‘Volgens ons is stilzitten in tijden van nood nooit een optie.’

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad waarschuwden gisteren te zullen optreden tegen dergelijke acties. Of die acties vallen onder ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ betwijfelt Kees van den Bos, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht. “Daarvoor speelt het eigenbelang van deze ondernemers een iets te grote rol. Maar belangrijk is wel dat deze acties voortkomen uit een gevoel van onrecht. Je ziet dat de maatschappelijke onvrede zich gaat aftekenen, al wordt het nog niet door de meerderheid van de samenleving gedeeld. Om te voorkomen dat de onvrede te groot wordt, is het belangrijk dat de overheid blijft uitleggen waarom het bepaalde beslissingen neemt.”

