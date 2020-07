Het gaat zo goed met de verkoop van tweedehands auto’s dat de coronadip alweer bijna is weggewerkt

Het gaat zo goed met de verkoop van tweedehands auto’s dat de verkoopdip door de coronacrisis alweer bijna is weggewerkt. De maand juni leverde zelfs een record op, toen welgeteld 126.481 occasions van eigenaar wisselden. Nooit eerder verkochten Nederlandse autobedrijven in één maand meer tweedehands auto’s dan in juni 2020. Dat meldt dataleverancier VWE. Door de grote vraag ligt de occasionverkoop in de eerste zes maanden van dit jaar nog maar 1,6 procent achter op 2019. In totaal werden er in de eerste helft van dit jaar 664.000 occasions verkocht.

“Dit kan wel eens de redding voor de dealers zijn”, zegt Jos Veldhuisen van online platform Aftersales Magazine, en groot kenner van de automarkt. “Op dit moment zijn het de occasions waar ze de business mee aan de gang houden.”

Autodealers konden de snelle opleving goed gebruiken; door de intelligente lockdown hadden ze het in de maanden maart (min 12, 3 procent) en april (min 23,3 procent) zwaar. Maar in mei nam de verkoop van tweedehands auto’s alweer toe en meldde brancheorganisatie Bovag ook al een verkooprecord. Dat de vraag naar gebruikte personenauto’s met de versoepelingen van de coronamaatregelen weer fors aantrekt, hangt volgens zowel Bovag als VWE vermoedelijk samen met de veiligheidsvoorschriften in het openbaar vervoer die reizen met een (eigen) auto aantrekkelijker maken.

‘Nieuwe auto’s zijn ook gewoon te duur voor veel consumenten’

Daarnaast was in coronatijd het aanbod van nieuwe personenauto’s flink afgenomen, doordat autofabrikanten zich gedwongen voelden om hun fabrieken tijdelijk stil te leggen. Dat had tot gevolg dat de leasemarkt - die het voornamelijk van nieuwe auto’s moet hebben - in juni bijna 37 procent minder auto’s verkocht dan vorig jaar in dezelfde maand. Veldhuisen: “Hoe groter de min in de nieuwverkoop, hoe groter de plus bij de occasions.”

Volgens hem heeft de populariteit van gebruikte auto’s ook te maken met de bouwkwaliteit van auto’s, die door de jaren heen sterk is verbeterd. Een tweedehands auto met een kilometerstand van 250.000 en meer is al lang niet meer bij voorbaat een vaste klant voor de Wegenwacht. “Dealers leveren er tegenwoordig ook allerlei garantiepakketten bij. De occasionmarkt is echt een aparte tak van sport geworden. Nieuwe auto’s zijn ook gewoon te duur voor veel consumenten. Daar komt bij dat het aanbod van gebruikte auto’s breder is geworden.”

Al neemt dat aanbod bij een grote vraag ook weer snel af. Volgens onderzoeksbedrijf Autobiz, dat wereldwijd data levert voor de markt voor gebruikte auto’s, is het aantal beschikbare occasions de laatste maanden afgenomen. Dat meldt kennisbank Carmonitor. Tijdens de lockdown werden niet alleen meer gebruikte auto’s verkocht, er kwamen er ook minder bij.

Veldhuisen denkt dat de verkooppiek van occasions de werkplaatsen van autobedrijven niet vanzelfsprekend een-op-een mee in de lift neemt. “Mensen kopen hun auto vaak via internet en dus in het hele land. Maar ze laten hem in de buurt repareren. Een dealer in Maastricht die een auto verkoopt aan iemand uit Groningen, behoudt die klant dus niet voor onderhoud. Tenzij je als autobedrijf aan héél goeie marketing doet.”

