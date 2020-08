‘Het ergste vind ik dat er geen perspectief is, dat je niets kunt plannen’

“Ik vond het een mooi initiatief, de protestactie van de evenementenbranche op het Malieveld. Wij hebben hier bij Boest ook overwogen om te gaan, maar we zijn op dit moment heel druk met het verwerken van de nieuwe maatregelen en de voorbereidingen op de septembermaand. Er zijn best veel creatieve opties om deze tijd door te komen, maar het is onmogelijk om verder vooruit te kijken, omdat niemand weet hoe het virus zich verder zal ontwikkelen.

“Wij zijn voor de coronatijd heel hard gegroeid. Een aantal jaar geleden zijn wij begonnen met een online marketingbureau, gericht op allerlei verschillende branches. Daarbij groeiden we vooral snel in wat wij noemen event advertising. Zo snel, dat we daar in april 2019 de focus volledig naar hebben verplaatst. Zo groeide dat team in een klein jaar uit van twee naar acht medewerkers.

“Eigenlijk zijn wij een reclamebureau voor iedereen die een event organiseert. Je moet dan denken aan theatervoorstellingen, muziekfestivals, food-evenementen, congressen, informatiebijeenkomsten van gemeentes. Zelfs de schaatskampioenschappen in Heerenveen ondersteunden wij met online campagnes. We hadden ook flinke investeringen gedaan. Tot 12 maart dus, toen alles dicht ging.

De evenementenbranche in cijfers Totale omzet van de sector: 7,35 miljard euro.

Aantal mensen werkzaam in de branche: 101.000, waarvan 68.000 voltijdsbanen.

Volgens het Kenniscentrum Evenementen van Branchevereniging VVEM worden 48.000 banen door de coronacrisis bedreigd. De schade wordt door de VVEM geraamd op 4 miljard euro.

“We moesten de balans opmaken. Na het treffen van de nodige maatregelen, denk aan de aanvraag van overheidssteun, facturen die niet betaald kunnen worden, personeel dat thuis zit zonder werk, zijn we verder gaan kijken. We zijn al snel online borreltassen gaan verkopen, pakketjes met iets lekkers erin. Om maar te zorgen dat het geen leegloop werd. Maar de versoepelingen werden steeds verlegd. Ik word er wel somber van. Het ergste vind ik dat er geen perspectief is, waardoor je niks kunt plannen. Ik denk dat er buiten best veel kan wat evenementen betreft, maar eind september is het seizoen voorbij en gaan we weer naar binnen.”

‘Ik mik nu maar op mei’

“De afgelopen maanden zijn er wel veel nieuwe initiatieven ontstaan, zoals sitdown-festivals, evenementen met een dj waarbij de bezoekers aan hun tafel moeten blijven zitten. Maar dat zijn festivals voor hooguit 100, 150 man, daar zit nauwelijks marge op voor de organisatie en dus voor ons ook niet. Terwijl we er wel hetzelfde werk voor verzetten. Op marketing wordt sowieso snel bezuinigd in moeilijke tijden. Het Amsterdam Dance Event in oktober gaat niet door, hetzelfde verwacht ik voor de grote evenementen rondom Oudejaarsavond. Ik mik nu maar op mei, na Koningsdag. Hopelijk is er dan weer van alles mogelijk.

“Maar dat betekent wel dat we deze situatie acht maanden moeten uitzitten. Het derde steunpakket gaat er komen, hoor ik net, maar wel een uitgeklede versie. Dit zal alsnog veel eventbedrijven de kop gaan kosten. Het zou een optie kunnen zijn om terug te gaan naar hoe we zijn begonnen, dus advertising voor ook andere branches dan evenementen. Maar makkelijk zal dat niet zijn. Wij zijn specialisten geworden, hebben onze dienstverlening helemaal aangepast op evenementen. We hebben de basis gelegd voor iets moois en dat zullen we niet snel opgeven. Het zou voor ons écht de allerlaatste optie zijn.”

