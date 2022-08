Het eerste graanschip heeft de Zwarte Zee verlaten. Wat betekent dat voor de miljoenen mensen die honger lijden?

De Razoni bewees deze week dat het kán: veilig de Zwarte Zee uitvaren met 26.000 ton Oekraïens mais aan boord. Een eerste succes van het graanakkoord dat Rusland en Oekraïne twee weken geleden sloten, na bemiddeling van Turkije en de Verenigde Naties. Zal de hernieuwde export veel helpen tegen hoge voedselprijzen en honger?

Welke landen bedient Oekraïne normaal gesproken vooral?

Met name die in het Midden-Oosten, Azië en delen van de Hoorn van Afrika. “Denk aan Egypte, Libanon, Pakistan, Ethiopië, Somalië en Jemen”, zegt Nout van der Vaart, beleidsmedewerker voedsel en landbouw bij Oxfam Novib. Opgeteld lijden inmiddels tientallen miljoenen mensen in deze landen honger, vanwege uiteenlopende redenen als droogte, regionale conflicten of lege opslagplaatsen door de coronacrisis.

Hoeveel van die honger neemt de hernieuwde export mogelijk weg?

De eerste lading van 26.000 ton mais brengt misschien een kleine zucht van verlichting in Libanon, het land waar de Razoni naar op weg is. Maar die lading is haast niets vergeleken met het totaal van 20 miljoen ton aan graan dat sinds februari ‘vastzit’ in Oekraïne. Later deze zomer komen daar nog tientallen miljoenen tonnen aan nieuwe oogst bij.

Met een onberekenbare verdragspartner als Rusland is het de vraag of dat graan allemaal zonder problemen geëxporteerd kan worden. Voorlopig is afgesproken dat er de komende tijd tot 5 miljoen ton per maand verscheept mag worden. In dat tempo duurt het dus nog maanden om de achterstanden weg te werken.

Wat doet de deal met de graanprijzen?

Je zou denken dat de belofte van extra graan op de wereldmarkt zorgt voor een lagere prijs. Daar is vooralsnog niet echt sprake van. Mogelijk wachten marktpartijen af of de nieuwe toevoer blijvend van de grond komt, zeker sinds Rusland vrijwel direct na het tekenen van de deal een bombardement uitvoerde op de haven van Odessa.

Op dit moment kost een ton tarwe daarom nog altijd veel meer dan voor de oorlog. Daarvoor had de coronacrisis ook al prijsstijgingen veroorzaakt. Tarwe is nu pakweg twee keer zo duur als in de zomer van 2019.

“Voor overheden is dat natuurlijk een probleem”, zegt Van der Vaart. “Maar ook het Wereldvoedselprogramma van de VN kan met deze prijzen maar de halve hoeveelheid tarwe inslaan als vóór corona. Terwijl in landen als Jemen, Somalië en Syrië miljoenen mensen afhankelijk zijn van die voedselhulp.”

Drijven speculanten de prijzen ook op?

Daar lijkt het wel op, al is het onduidelijk hoe groot hun rol precies is. Wel duidelijk is dat investeringsbanken als Goldman Sachs en JP Morgan wedden op het verloop van de graanprijzen. Dat doen zij door derivaten te kopen (swaps op graan-futures, in jargon), met als bijeffect dat ze er bestaande prijsstijgingen mee kunnen uitvergroten. Het zijn partijen die zelf geen graan nodig hebben, maar er indirect wel geld aan verdienen. En daarmee arme landen op kosten jagen.

“Vooral in heel onzekere tijden zie je veel speculatie met swaps”, zegt econoom Lukas Kornher, die hier onderzoek naar doet aan de Universiteit van Bonn. “Vandaar dat marktspeculatie vooral in het begin van de oorlogsdagen een rol lijkt te hebben gespeeld in de prijsvorming van graan.” In maart, april en mei steeg de tarweprijs enorm, om vanaf juni weer te dalen. Kornher denkt dat door de nieuwe graandeal de onzekerheid in de markt iets afneemt, en daarmee wordt er minder gespeculeerd.

