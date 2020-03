Het coronavirus duwt de Italiaanse economie in een diepe recessie

In het noorden van Italië worden veertien provincies in ieder geval tot 3 april deels in quarantaine gezet, met flinke gevolgen voor 16 miljoen mensen. Wat zijn de gevolgen voor de ­economie? “Veel is onduidelijk”, zegt Rabobank-econoom Maartje Wijffelaars, “maar dat dit een enorme negatieve impact gaat hebben op de economie, dat is zonneklaar”.

De maatregelen raken een kwart van de Italianen, maar economisch gezien veel meer dan een kwart, stelt Wijffelaars. Zij is gespecialiseerd in de economische ontwikkelingen van Italië, Spanje, Griekenland en Portugal. “Niet alleen de productie loopt verder terug, maar het is ook onduidelijk in hoeverre de spullen die nog wel worden geproduceerd überhaupt het land uit mogen. Het is dus een feit dat Italië veel geld gaat mislopen. We dachten vorige week nog dat de Italiaanse economie met 0,6 procent zou krimpen in 2020, maar het wordt veel ­erger.”

Milaan, de financiële hoofdstad van Italië, valt ook in het quarantainegebied, maar de aandelenbeurs daar gaat vandaag gewoon open. Ook banken en verzekeraars kunnen blijven draaien, aangezien kantoorpersoneel relatief makkelijk thuis kan werken. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de ongeveer 3700 werknemers van het kantoor in de Duitse stad Frankfurt gevraagd om vandaag thuis te werken. Het gaat om een test om eventuele problemen op te sporen, mocht het noodzakelijk worden om het personeel gedurende een langere periode van afstand te laten werken.

Betalingsvakanties

De Rabobank vermoedt dat de ECB de beleidsrente donderdag verder verlaagt, als signaal dat ze de economische gevolgen van het virus serieus nemen. Niet nuttig, stelt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group, een van de grootste vermogens­beheerders van de wereld, afkomstig uit Frankrijk. Een verlaging van de beleidsrente door de ECB zou winsten van banken verder onder druk zetten en nadelig uitwerken op het ‘welvaartsgevoel’: mensen voelen zich ­armer, omdat het lijkt alsof alles minder waard is.

Het zou verstandiger zijn als de grote centrale banken met beleids­acties komen, stelt Moëc in een persbericht. Hij vindt dat de ECB met ruimere voorwaarden voor langlopende herfinancieringstransacties moet komen. Of stel sommige betalings­verplichtingen uit. “De Italiaanse ­regering onderneemt al stappen om betalingen van vennootschapsbelasting op te schorten van bedrijven in de zwaarst getroffen gebieden. Banken zoals Unicredit en Intesa hebben ­‘betalingsvakanties’ aangeboden aan sommige van hun getroffen leners”, weet AXA Group.

Buiten beschouwing

De Italiaanse regering wil 7,5 miljard euro uittrekken om de economische lasten te verlichten die het nieuwe corona­virus in Italië veroorzaakt. Bijvoorbeeld ook voor noodleningen aan bedrijven waarvan de inkomsten sterk dalen door het coronavirus. ­Deze extra uitgaven jagen het begrotingstekort omhoog naar een omvang van 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp); dat tekort bedraagt nu ongeveer 2,2 procent van het bbp. De extra uitgaven van de Italiaanse regering zullen door de EU buiten beschouwing worden gelaten bij de beoordeling van het financiële beleid van de Italiaanse regering, omdat dit een noodsituatie betreft. Dit heeft de Europese Commissie en de commissaris belast met economische zaken al laten weten.

Wijffelaars vindt het verstandige maatregelen. “De belasting verlagen of mensen geld geven, dat heeft absoluut geen zin. Het toerisme en de ­horeca krijgen momenteel harde klappen, maar als mensen meer te besteden hebben, gaan ze niet opeens wel naar het restaurant waar je op een meter afstand van elkaar moet zitten. En ze kunnen ook niet veel meer geld uitgeven, omdat veel instellingen plat liggen. Het uitstellen van betalingsverplichtingen kan voor bedrijven wel voorkomen dat ze failliet gaan; daarmee is er straks op meer kans op herstel van de economie.”

