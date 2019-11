Het beursfeest gaat maar door en door

“Na zeven jaar lijkt het beursfeest voorbij.” Met deze zin opende Trouw op Oudejaarsdag een artikel waarin werd teruggekeken op het beursjaar 2018. Onlogisch klonk die zin toen niet. Tussen augustus en het einde van december waren de koersen op de Amsterdamse beurs gemiddeld met zo’n 16 procent gedaald en waren de koerswinsten verdampt die tussen januari 2017 en juli 2018 waren behaald. In landen als Duitsland, Frankrijk en de VS was dat ook zo.

Maar was het inderdaad einde beursfeest? Toch niet. Na die 31ste december deden de aandelenkoersen weer wat ze tot eind juli 2018 ook deden: stijgen. Erg hard ging het niet, en zo af en toe was er een dipje. Maar gestaag ging het wel. Het gevolg? Dikke kans dat de AEX-index, de belangrijkste graadmeter voor de gang van zaken op de Amsterdamse beurs, dat vanmiddag even voor half vijf de grens van de 600 punten slechtte. Daarmee staat de index bijna 24 procent hoger dan op die Oudejaarsdag. In achttien jaar heeft de index niet zo hoog gestaan.

Einde beursfeest? Niet dus. Helemaal niet zelfs: 2019 is voor de meeste aandeelhouders een jubeljaar en niet alleen in Nederland. Toonaangevende indices van Duitsland, Frankrijk en de VS stegen ongeveer net zo hard als de AEX-index, alleen de Londense beurs bleef wat achter. Tja, de brexit – en dan vooral de permanente onzekerheid over de praktische uitwerking daarvan.

Er is iets bijzonders aan de hand met dat feest. In 2018 waren er zorgen bij beleggers: over de opgelaaide handelsoorlog tussen de VS en China; over de handelsruzies tussen de VS en Europa; over de hoge schulden van Italië en China; over de brexit; over de teruglopende groei in Europa en de VS; over de niet meer zo heel uitbundige groei van de Chinese economie. Die zorgen drukten toen de aandelenkoersen. Eigenlijk zijn al die zorgen er nog steeds. Er is zelfs een zorgje bijgekomen: de industriële productie in Duitsland. Die groeit niet meer, maar krimpt een beetje.

Maar er is ook een andere kant. De rentes in Europa zijn nog iets lager dan in het begin van dit jaar. De Europese Centrale Bank blijft leningen opkopen, zodat banken meer ruimte krijgen om geld uit te lenen. In de VS dalen de rentes ook weer, nadat ze in 2018 nog stegen. Sparen loont nog altijd niet of nauwelijks.

Niets te klagen

Ondanks de zorgen over een wat tanende groei, hebben de meeste grote westerse beursgenoteerde bedrijven niets te klagen over hun winstcijfers. Aandeelhouders delen, door de bank genomen, lekker in die winsten mee: of doordat bedrijven meer dividend uitkeren of doordat zij eigen aandelen inkopen. Vooral in de VS gebeurt dat laatste op grote schaal. Dat de olieprijzen dit jaar redelijk stabiel waren, was voor het sentiment op de beurzen ook niet slecht.

De AEX staat nu weer net zo hoog als in mei 2001 toen de index ook even rond de 600 punten noteerde. Destijds was de teneur overigens dalende. Op 4 september 2000 had de AEX-index met 701,56 punten zijn hoogste slotstand ooit bereikt, waarna een daling inzette die pas in maart 2003 zou eindigen: op de twaalfde van die maand sloot de index op 218,44 punten.

Daarna trad herstel op, dat in 2008 stuitte op de kredietcrisis. In 2008 verloor de index meer dan de helft van zijn waarde. In maart 2009 stond die zelfs even onder de 200 punten. Daarna ging het crescendo, met af en toe een dipje. De index daalde alleen in 2011 en in 2018. In alle andere jaren eindigde de AEX hoger dan het jaar ervoor. Zoals het er nu naar uitziet, wordt 2019 zelfs het beste beursjaar sinds 2009. Het beursfeest is met een jaar verlengd.

Lees ook:

Niet voor alle beleggers was 2018 een feestelijk jaar.

De koersen daalden na jaren van winsten, en niet zo’n beetje ook. Stevent de wereld af op een nieuwe economische crisis?