Het aantal nieuwe horecazaken groeide juist tijdens de lockdown, ondanks de sombere vooruitzichten

Sinds de pandemie het uitgaansleven aan banden legde, heeft de horeca een somber perspectief. Dat gaat heel veel failliete cafés en restaurants opleveren, zo is min of meer de consensus. Daarom zijn de cijfers waar het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag mee komt opvallend.

Want wat blijkt: het aantal horecavestigingen nam in 2020 met 5 procent toe tot 72.000. Ook het aantal bedrijven dat zich richt op catering voor evenementen nam toe (met 15 procent). In de meeste Nederlandse gemeenten kwamen er eet- en drinkgelegenheden bij. Wel was het aantal opheffingen hoger dan een jaar eerder.

Volgens CBS-econoom Marjolijn Jaarsma is de toename van het aantal horecabedrijven vooral toe te schrijven aan ‘dapper ondernemerschap’. “Vermoedelijk zijn ondernemers zich gaan aanpassen aan de situatie door bijvoorbeeld een ijssalon te beginnen. Cateraars van evenementen zijn to-goformules of foodtrucks gaan runnen of zijn zich gaan richten op begrafenissen.”

Meer hotels openden de deuren

Het statistiekbureau telde bovendien bedrijven mee die zich bezig zijn gaan houden met de verhuur van vakantiehuisjes (+10 procent), een bloeiende tak in coronatijd. Het aantal hotels steeg met 8 procent.

Jaarsma: “Dat verklaart ook een deel van de groei. Maar vergis je niet. Wij hebben het aantal vestigingen geteld. Als je daar de omzet over het afgelopen jaar naast zet, wordt het een ander verhaal. Die heeft een flinke tik gekregen.” Het Economisch Bureau van ING becijferde onlangs dat de omzet van de totale branche in 2020 met 7 miljard euro is gekelderd.

Kwetsbaar blijven ook de cafés. Het aantal daarvan – vooral de kleinere met minder dan vijf medewerkers – daalt al jaren en ook in 2020 verdween weer 3 procent van de cafés. Er zijn er nu nog 10.000 over. Ook het aantal eet- en drinktentjes dat ermee ophoudt, is het afgelopen jaar toegenomen. Het aantal opgeheven horecavestigingen steeg voor het derde jaar op rij.

Met de afschaffing van de mondkapjesplicht in het vooruitzicht en de terrasmaanden voor de boeg kan de sector zich richten op een poging tot herstel. Of het ooit weer zo druk als vroeger wordt in de Nederlandse restaurants en cafés is onzeker.

Vorige maand voorspelde het Economisch Bureau van ING dat consumenten hun uitgaven aan eten en drinken blijvend anders zullen besteden sinds ze door de pandemie in een ander patroon zijn gedwongen. Thuis eten werd de norm en dat zou volgens de bank ten koste gaan van restaurants en ten gunste van supermarkten en maaltijdbezorgers.

