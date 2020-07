Hema moet 6 miljoen loonsubsidie terugbetalen

Hema heeft veel meer loonsubsidie van de overheid gekregen dan nodig was in de eerste coronamaanden. Het warenhuis kreeg een voorschot van 11,4 miljoen euro, blijkt uit een overzicht van het UWV. Daarvan moet het naar verwachting 6 miljoen euro terugbetalen. Dat bevestigt Hema na een bericht van nieuwszender RTL Z.

Het geld is verstrekt in de Now-regeling, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Daarmee wilde de overheid voorkomen dat veel mensen ontslagen zouden worden in de eerste maanden van de coronacrisis. 140.000 bedrijven en organisaties hebben de regeling gebruikt.

De uitkering was afhankelijk van het omzetverlies. Hema dacht aanvankelijk dat de verkoop verder zou terugvallen dan uiteindelijk is gebeurd. “In april waren de winkelstraten uitgestorven en wist niemand hoe erg het zou worden. Gelukkig is het meegevallen”, zegt een woordvoerder.

Door de coronacrisis daalde de netto-omzet van Hema in het eerste kwartaal met 25 procent tot 225 miljoen euro. De verkopen hebben zich sinds medio mei sterk hersteld. In juni kwam de omzet zelfs boven het niveau van vorig jaar.

Het warenhuis voldoet wel aan de voorwaarden voor de aanvraag van de Now-regeling. Daarvoor moest de omzet met minstens 20 procent dalen. Bedrijven konden, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.

Hema heeft turbulente maanden achter de rug. Een ander effect van de coronacrisis was dat de schuldenlast te zwaar werd. De keten is in handen gekomen van internationale schuldeisers die Hema liefst zo snel mogelijk doorverkopen. Ahold Delhaize en Blokker worden genoemd als overnamekandidaten.

