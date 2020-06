Hema krijgt nieuwe eigenaar (en bedankt de oude: Marcel Boekhoorn)

Boekhoorn maakte zondagmiddag zelf bekend dat hij niet eens was geworden met Hema’s belangrijkste schuldeisers. Hema’s moederbedrijf moest maandag ruim 50 miljoen euro aan schulden aflossen, maar Boekhoorn wilde dat alleen doen als die schuldeisers, vooral Angelsaksische investeringsmaatschappijen, ook over de brug zouden komen. Hema kampt al jaren met een torenhoge schuld, van zo’n 800 miljoen euro, een gevolg van de overname in 2007 door de Britse investeerder Lion Capital. Die schuld kost Hema jaarlijks ruim 50 miljoen euro aan rente. Dat bedrag hangt de winkelketen als een molensteen om de nek.

De coronacrisis maakte de problemen nog groter. Die leidde tot de tijdelijke sluiting van meer dan tweehonderd vestigingen in het buitenland en tot fors lagere verkopen in de 550 Nederlandse filialen.

Schuldeisers

Boekhoorn en de schuldeisers kwamen er echter niet uit. De schuldeisers wilden Hema 300 miljoen euro kwijtschelden, maar eisten daarvoor aandelen terug. Zij zouden het dan voor het zeggen krijgen bij Hema. Het tegenbod van Boekhoorn, die naar eigen zeggen al 115 miljoen euro in Hema heeft gestoken, was voor de schuldeisers niet acceptabel. Zondagmiddag meldde de Nijmeegse zakenman dat hij er niet uit was gekomen met de schuldeisers. Als hij de ruim 50 miljoen maandag niet zou overmaken, zouden de schuldeisers recht hebben op het onderpand: Hema.

Een kleine twee uur later kwam de winkelketen zelf met een verrassende mededeling: Hema is het wel met zijn schuldeisers eens geworden, althans bijna. Een deel van de schulden wordt in aandelen omgezet en de schuldeisers zouden Hema ook van extra krediet willen voorzien. Hema meldde dat er deze week een definitief akkoord komt en bedankte Boekhoorn voor zijn geleverde bijdrage.

Het (bijna-)akkoord betekent dat de schuldeisers waarschijnlijk een nieuwe (mede-)eigenaar hebben gevonden. Een potentiële kandidaat meldde zich zaterdag in De Telegraaf: Michiel Witteveen, eigenaar van de Blokker-winkels en van Intertoys. Hij zei met Hema’s schuldeisers te onderhandelen. Volgens een woordvoerder van Hema heeft Witteveen nooit gesproken met de Hema-directie en is er noch bij Hema noch bij Marcel Boekhoorn een bod van hem binnengekomen.

