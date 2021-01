Hema in nood: alle bestellingen bij leveranciers voorlopig afgeblazen

De nood is hoog bij grootwinkelbedrijf Hema. Het schrapt met onmiddellijke ingang alle bestellingen die het tot half april had lopen bij zijn leveranciers. Voorlopig hoeven die ook geen nieuwe bestellingen te verwachten. Daarnaast wordt de betalingstermijn voor alles wat al geleverd is met dertig dagen verlengd.

Dat meldt Hema in een brief, in handen van Trouw, die maandag is verstuurd aan zijn belangrijkste leveranciers in Azië. Het gaat om een ‘eenzijdige aanpassing’ van de afspraken, geeft Hema toe. Die is nodig om na de coronacrisis een ‘stabiele en solide’ relatie tussen het bedrijf en zijn leveranciers te waarborgen.

Acute geldnood voert Hema niet aan als reden voor de maatregelen. Er werken veel mensen thuis en daarom is de capaciteit voor het verwerken van facturen drastisch afgenomen, stelt commercieel directeur Trevor Perren, ondertekenaar van de brief. Als reden voor het afbestellen van lopende orders voert hij aan dat er simpelweg geen ruimte genoeg is om nieuwe voorraden te herbergen.

Geen goed ondernemerschap

“We lijden 10 miljoen euro per week verlies, en de lockdown duurt al acht weken”, zegt een woordvoerster van Hema. Het bedrijf zal niet snel omvallen, vervolgt zij. “Maar we denken wel na over de vraag: hoe dan? De voorraden voor december, gewoonlijk onze drukste maand, liggen er grotendeels nog. En nieuwe voorraden laten leveren die de klant nooit zullen bereiken, is géén goed ondernemerschap.”

De ingreep laat zien ‘hoe ongelooflijk ingewikkeld’ het is voor winkelbedrijven, zegt retaildeskundige Paul Moers, om te overleven tijdens de lockdown die half december van kracht werd en die zeker nog tot in februari gaat duren. Hema deed één dag lang een poging open te blijven voor voedingswaren, maar is sindsdien als niet-essentiële winkel volledig gesloten.

“Het gaat slecht met het bedrijf”, stelt Moers. “Maar als je dat meldt aan je leveranciers, jaag je de onrust alleen maar aan. Hoe dan ook zullen deze maatregelen een sneeuwbaleffect hebben. Want de leveranciers produceren speciaal voor Hema, dus ze kunnen hun waren niet elders kwijt.”

Nog lang niet op orde

Hema-directeur Perren belooft zijn leveranciers dat de winkels in de tussentijd opgefrist worden en dat klanten straks staan te popelen om terug te keren. Ook schrijft hij dat de onlineverkoop goed loopt en dat investeringen om dat kanaal ‘zo actief mogelijk’ te houden versneld worden. Dat is nodig, erkent de Hema-woordvoerster, mede omdat verzending via PostNL niet soepel loopt.

Maar volgens Moers heeft Hema de onlineverkoop gewoon ‘nog lang niet op orde’ en bewijst de nood waarin het winkelbedrijf nu verkeert vooral dat er te weinig geld is gestoken in de vernieuwing van de winkels.

“Veel te lang is veel te veel geld gebruikt voor plannen om de Hema op de kaart te zetten in het buitenland”, zegt Moers. “Dat is ten koste gegaan van innovatie. Denk je aan Hema, dan denk je nog steeds aan worst en aan Jip en Janneke. Een winkelformule moet je om de vijf à zes jaar vernieuwen, maar Hema heeft daar deze hele eeuw nog niets aan gedaan.”

Hema leek juist het lek boven te hebben. Jarenlang dreigde het bedrijf te bezwijken onder een enorme schuldenlast, maar de overname door investeringsmaatschappij Parcom en de familie Van Eerd, eigenaar van supermarktketen Jumbo, leek perspectief te bieden. Dat de nieuwe eigenaren zich weer vooral op Nederland willen concentreren, noemt Moers ‘heel verstandig’. “Maar zij plukken nu de wrange vruchten van jaren van slecht beleid.”

