Hema heeft nu minder kopzorgen en kan naar de toekomst kijken

Hema is een nieuwe weg ingeslagen en investeerder Marcel Boekhoorn blijft achter op het kruispunt. Zijn langetermijnstrategie voor wat hij – nog altijd – Nederlands mooiste en meest iconische winkelketen noemt, heeft twee jaar geduurd. Boekhoorn kon als eigenaar geen overeenstemming bereiken met de schuldeisers van Hema. Daardoor komt de internationale winkelketen in handen van internationale financiers.

Is dat goed of slecht nieuws? Vakbond CNV reageert positief. Vooral omdat de positie van Hema onhoudbaar was geworden door de zware schuldenlast van 750 miljoen euro. Die schulden worden nu verlaagd naar 300 miljoen euro. In ruil daarvoor krijgen de obligatiehouders alle aandelen van Hema in handen.

“Doorgaan op de huidige voet was geen optie voor Hema”, zegt bestuurder Martijn den Heijer van CNV Vakmensen. “Door de schulden én de coronacrisis schoot er niks over om echt goed een nieuwe weg in te slaan. Met deze overname lijkt Hema een nieuwe uitgang te hebben gevonden. De werknemers zien weer licht in de tunnel en hopelijk ook aan het eind ervan.” De veranderingen zorgen volgens CNV voor een gezondere financiële structuur.

Geen aflossing op korte termijn

Ook Hema zelf laat weten dat het er nu veel beter voor staat. Op korte termijn hoeven er bijvoorbeeld geen schulden meer te worden afgelost. Daardoor ontstaat ruimte voor groei op de lange termijn, laat CEO Tjeerd Jegen weten. Hij wil de transactie met de schuldeisers zo snel mogelijk afronden. De centrale ondernemingsraad heeft volgens Hema een positief advies gegeven.

Hema was in de problemen gekomen na de overname in 2007 door de Britse investeerder Lion Capital. De coronacrisis vergrootte de acute nood waarin de winkelketen verkeerde. April was de moeilijkste maand: toen bedroegen de totale verkopen 58 procent vergeleken met vorig jaar. In mei steeg dat weer naar 85 procent. De online verkopen trokken intussen flink bij. Aanvankelijk kon Hema de online vraag zelfs niet bijbenen. Hema zegt geen beroep te doen op steun van de overheid, zoals de NOW-regeling voor inkomenssteun.

Ambitie

Na een spannend weekend waarin de toekomst van Hema nog ongewis was, straalt het bedrijf alweer ambitie uit. Hema gelooft in de toekomst en legde maandag aan investeerders uit hoe het van een Nederlandse winkelketen wil uitgroeien tot een wereldmerk. Door zichzelf te blijven. Door online te groeien. Door meer strategische samenwerkingen aan te gaan, zoals met Jumbo in Nederland. En door nieuwe markten te betreden.

Hema streeft ernaar de eerste keus te worden van Europese supermarkten in de categorie non-food. Zoals het in de VS al samenwerkt met winkelketen Walmart, zo wil het ook partners worden met Shell (verkoop in pompstations) en postorderbedrijf Zalando. Hema opent winkels in bijvoorbeeld Mexico en Canada en wil in nieuwe markten “duurzaam, authentiek, Europees design” introduceren. En klanten moeten waar voor hun geld krijgen. “De kapitaalverschaffers staan volledig achter de strategie en toekomstplannen van Hema”, schrijft Hema in een persbericht. Dat laatste geeft vertrouwen, zegt vakbond CNV.

Boekhoorn minder positief

Boekhoorn ziet de toekomst van Hema minder positief in. Zondag zei hij een bod van 523 miljoen euro te hebben gedaan om de schulden van Hema af te kopen. Maar hij heeft niet het idee dat de tegenpartij dat bod serieus in overweging heeft genomen. Boekhoorn noemt de kans groot dat Hema wederom ten prooi zal vallen aan opportunistische investeerders. Hema-topman Jegen verwacht dat de nieuwe eigenaren Hema “niet tot in lengte van dagen” zullen bezitten. Dat betekent dus dat Hema op termijn weer verkocht wordt. Volgens Jegen is een overname door het moederbedrijf van Blokker, Mirage Retail Group, niet aan de orde.

Hema zegt dankbaar te zijn voor de rol die Ramphastos, de investeringsmaatschappij van Boekhoorn, heeft gespeeld. De winkelketen zegt er sterker van te zijn geworden. Maar het lijkt erop dat Boekhoorn de 115 miljoen euro die hij in Hema investeerde, kwijt is.

