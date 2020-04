Helpt creatief boekhouden me uit de penarie, vragen ondernemers zich af

Fysiotherapeut: waarom tandartsen wel en wij niet?

Slechts één patiënt zit binnen bij ‘Fysiotherapie Oudegracht’ in het historische hart van Alkmaar. Daarmee, en met nog een enkeling, moeten praktijkeigenaar Frans Ursem en zijn collega’s het dezer dagen doen. “We behandelen nog maar een kleine 10 procent van datgene wat we gewend zijn, met een beperkt aantal fysiotherapeuten.”

De ellende begon volgens Ursem toen minister Grapperhaus van justitie en veiligheid zich ergens aan het begin van de crisis liet ontvallen dat fysiotherapie in deze tijd niet meer was te bedrijven. “Dat zou een ‘no go’ zijn en dat was de nekslag voor onze branche. Onze handen zitten in de boeien en dat is lastig in dit vak.” Hij merkt om zich heen dat de onvrede over de verlengde maatregelen toeneemt. Vooral de discussie over in hoeverre een beroep een contactberoep is. “Er klinkt wel een steeds luidere roep: Waarom tandartsen wel en wij niet? En daar zit iets in. Wij behandelen mensen niet in de gevaarlijkste zones. Wij zijn een paramedisch contactberoep, wij zijn erop geschoold wat wel en niet kan.”

De spaarzame patiënten die nu de praktijk aan de Oudegracht nog bezoeken, komen volgens hem vrijwel allemaal via de huisarts bij hem terecht. Het zijn mensen met ernstige klachten die niet kunnen wachten. Ursem: “Anderen bellen en zeggen ‘Frans, ik trek het echt niet meer’. Daarnaast selecteren wij nog eens extra aan de poort. Op leeftijd, op kwetsbaarheid. En we geven mensen die bijvoorbeeld werkzaam zijn als mantelzorger voorrang. Uitstel van een behandeling leidt bovendien tot ergere klachten en dat leidt tot meer druk op ziekenhuizen. Fysiotherapeuten hebben een heel belangrijke taak in het ontzorgen van de zorg.”