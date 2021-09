Help, de internationale trein rijdt niet! Waarom woensdag de NS-loketten dichtblijven

Zie je nou wel? Zo ongeveer luidde de reactie van vakbond FNV op de klacht van een passagier die vanwege een beperking aangewezen is op hulp van NS-personeel om met de trein te kunnen reizen. Die ‘reisassistentie’ was er op station Gouda afgelopen weekend niet. Er is niet genoeg personeel, reageerde de NS online, ‘waardoor het niet lukt om alle boekingen aan te nemen’.

“Dit wordt de toekomst”, reageerde bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor op het voorval in Gouda, “als de saneringsplannen van de directie doorgaan”. De NS zijn van plan om het aantal servicemedewerkers in te krimpen en op 21 stations de service- en ticketbalies zelfs te sluiten. De twee grootste vakbonden van NS-personeel, FNV Spoor en de VVMC, zijn zo kwaad over het bezuinigingsplan dat zij voor woensdag een staking hebben aangekondigd voor servicemedewerkers. Veel loketten zullen dus dicht zijn.

“Als we nu niet staken, duurt de overlast voor de reiziger niet één dag, zoals bij deze staking, maar die wordt dan permanent”, zegt FNV-bestuurder Spoor, Roos Rahimi. “De treinen zullen gewoon kunnen rijden”, voegt haar collega Janssen eraan toe. Maar verdergaande acties sluit hij niet uit. “Zie dit maar als een schot voor de boeg.”

‘Leg je hesje maar vast klaar’

De staking hing al in de lucht toen de NS-directie vorige week een ultimatum liet verlopen en de eisen van de twee bonden naast zich neerlegde. De directie wil uitsluitend praten over de personele gevolgen van de bezuiniging – die hoeft niet tot ontslagen te leiden, belooft ze – niet over het plan zelf. Leg je hesje maar vast klaar, liet de FNV toen al aan haar leden weten.

De bonden willen het hele plan van tafel. De directie vindt servicemedewerkers ‘op veel plekken overbodig’, zo omschreef FNV Spoor het meningsverschil, ‘wij vinden die functie cruciaal.’ De bond is bang voor minder tevreden treinreizigers en vreest ook dat straks conducteurs voor extra servicetaken zullen opdraaien. Voor de reisassistentie aan mensen met een beperking wil de NS goedkope oproepkrachten inhuren, en dat noemt de FNV ‘oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden’.

De NS-directie deed vorige week in haar reactie op het ultimatum een laatste oproep om alsnog te gaan praten. Juist nu de coronamaatregelen versoepeld worden, “doen wij er alles aan om onze reiziger terug te winnen”, schreef de directie. “Helaas wordt juist deze reiziger gedupeerd door mogelijke acties.”

Minder betaald voor hetzelfde werk

De bezuiniging op de service is niet het enige waarover vakbonden en NS-directie een conflict hebben. Ook de conducteurs op de intercity vanuit Amsterdam en Den Haag naar Brussel staken. Zij zijn boos omdat ze minder betaald krijgen dan collega’s die hetzelfde werk doen voor Thalys Eurostar en ICE Berlijn. Een beter bod bleef uit, en dus zit er ook voor de conducteurs niets anders op dan te gaan staken, vinden FNV en VVMC, vooralsnog 24 uur lang.

Het conflict draait om de toeslag voor conducteurs – op deze treinen ‘trainmanagers’ genoemd – als compensatie voor de extra eisen waaraan zij op internationale treinen moeten voldoen, onder meer op het gebied van kennis van buitenlandse wetten en regels. Wat de conducteurs steekt, is dat machinisten op de NS-treinen wél evenveel toeslag krijgen als hun collega’s bij andere spoormaatschappijen. “Het bod van de NS slaat nergens op”, zegt VVMC-bestuurder Rob de Groot. “De inkomensverschillen met andere trainmanagers nemen zelfs nog toe.”

De twee bonden waarschuwen reizigers dat ‘de dienstregeling naar Brussel deels komt te vervallen’. Zij adviseren hun om de reis uit te stellen of een alternatief te bedenken.

