Heineken waarschuwt: Lockdowns zorgen voor rode cijfers

De coronacrisis drukt bierbrouwer Heineken in de rode cijfers. Heinekens bezittingen zijn 550 miljoen euro minder waard geworden en daardoor lijdt het bedrijf in de eerste helft van dit jaar een verlies van ongeveer 300 miljoen. Dat maakt Heineken bekend, als waarschuwing vooraf. De precieze halfjaarcijfers worden begin augustus bekendgemaakt.

De omzet van Heineken kreeg een flinke klap, omdat de verkoop van bier in de horeca zwaar te lijden had van lockdowns overal ter wereld. In veel landen zijn cafés en restaurants gesloten geweest en in Zuid-Afrika was de verkoop van bier zelfs een tijdje volledig verboden. Ook in Mexico, een grote afzetmarkt voor Heineken, waren strenge restricties van kracht.

De omzetdaling als gevolg van coronaregels wordt bij lange na niet goedgemaakt door extra verkoop via winkels, ook al omdat Heineken niet alleen minder verkocht, maar dat ook nog eens deed tegen lagere prijzen. Alleen de verkoop van het alcoholvrije bier, Heineken 0.0, groeide gewoon door, vooral in de Verenigde Staten en Mexico.

In Europa bleef de omzetdaling beperkt tot minder dan 10 procent, in Azië was het verlies nog iets kleiner – vooral vanwege wat Heineken zelf de ‘veerkracht’ van bierland Vietnam noemt. Maar door grotere verliezen elders komt Heineken wereldwijd in de eerste maanden van dit jaar uit op 16 procent minder omzet.

Dieptepunt achter de rug

Het dieptepunt is inmiddels achter de rug, verwacht Heineken zelf; dat lag in april. In juni, toen her en der lockdowns werden versoepeld of opgeheven, begonnen Heinekens klanten hun voorraden weer aan te vullen.

Om de crisis te doorstaan is Heineken is al bezig om de kosten te drukken. Toch moet het bedrijf 550 miljoen euro afboeken op zijn bezittingen. Volgens de bierbrouwer is niet alleen de waarde van zaken als gebouwen en machines, maar ook die van zijn klantenkring en reputatie gedaald – een nadere specificatie van dat waardeverlies geeft Heineken nog niet.

Beleggers schrokken aanvankelijk van Heinekens bericht. Het aandeel Heineken zakte meteen na de opening van de Amsterdamse beurs bijna 6 procent in de AEX, maar later op de dag herstelde de koers zich iets. Beursanalisten wezen erop dat Heineken alweer overeind krabbelt en toonden zich tevreden over het feit dat het bedrijf nu in elk geval duidelijkheid heeft geschapen. Dit bericht ‘klaart de lucht’, heette het.

Boekhoudregels eisen duidelijkheid De duidelijkheid die Heineken nu geeft over zijn financiële positie valt de komende weken ook van een reeks andere bedrijven te verwachten. Gewoonlijk houden bedrijven maar één keer per jaar de waarde van hun balansposten tegen het licht, in de jaarcijfers. Maar boekhoudregels bepalen dat bedrijven bij een diepe crisis al bij de halfjaarcijfers inzage moeten geven in de uitkomsten van hun herwaarderingstest. De Europese toezichthouder op de financiële markten Esma wees bedrijven twee maanden geleden al op die verplichting. Nu Covid-19 voor veel bedrijven grote gevolgen heeft en de diepte van de crisis nog hoogst onzeker is, is goede verslaggeving van groot belang, benadrukte Esma, want beleggers hebben nu extra uitleg nodig om hun beslissingen op te baseren.

