Heijmans: het Zuidasdok is nog steeds in beeld

Ja. Als het aan Heijmans ligt, gaat het Zuidasdok-project in Amsterdam door. Maar dan moeten de opdrachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland, niet te veel risico’s bij de bouwers leggen. Kosten waarop de bouwers zelf geen invloed hebben, moeten voor rekening komen van de opdrachtgevers.

Dat schot voor de boeg gaf Ton Hillen, bestuursvoorzitter van het Brabantse bouwbedrijf Heijmans, woensdag bij de presentatie van Heijmans’ resultaten in de eerste helft van dit jaar. Eind juni trokken de drie bedrijven die het Zuidasdok-project uitvoeren – Heijmans, het Amerikaanse Fluor en het Duitse Hochtief – ongeveer 300 bouwvakkers terug nadat er onmin was ontstaan met de opdrachtgevers.

Getwist werd er ook over de (extra) kosten van het enorme project, dat voorziet in verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de A10 bij de Zuidas in Amsterdam, uitbreiding van het NS-station-Zuid en aanpassing van de knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel. Inmiddels is er een bemiddelaar benoemd die de partijen weer nader tot elkaar moet brengen.

Soberder variant

Daarnaast besloot minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) in juli tot een onderzoek: ze wil weten of het project in zijn huidige, ambitieuze opzet door moet gaan of dat er een soberder variant moet komen. Voorjaar 2020 zal de bewindsvrouw de conclusies bekendmaken.

Volgens Hillen werken er nu nog zo’n 200 mensen aan het project: ze passen eerder ingediende plannen aan of doen voorbereidend werk voor de verbouw van het NS-station. De onenigheid over, en de vertraging van het project hebben Heijmans nog geen financieel nadeel berokkend, zei Hillen. Het werk dat Heijmans uitvoert, wordt gewoon betaald.

Financieel nadeel heeft Heijmans volgens Hillen ook niet ondervonden van de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. Door die uitspraak is het voorlopig niet mogelijk om in de buurt van beschermde natuurgebieden wegen aan te leggen of te verbreden, zoals bij Utrecht en Boxtel, woonwijken te bouwen (Roermond), of veehouderijen uit te breiden.

Volgens Hillen zijn er geen projecten van Heijmans die door de uitspraak zijn stilgelegd of geraakt. Maar hij sluit niet uit dat het bouwbedrijf in de toekomst wel te maken krijgt met de gevolgen van de uitspraak die hij betitelt als ‘een serieus dingetje’.

Hij benadrukte dat er bij de projecten die door de stikstofuitspraak zijn geraakt geen sprake is van afstel, maar van uitstel. Als er een manier wordt gevonden om de extra uitstoot van stikstof, die het gevolg is van de projecten, te compenseren, dan kunnen de wegen en woonwijken worden aangelegd, zei hij. “We moeten slimme dingen verzinnen om die uitstoot te compenseren.”

Heijmans, dat in de crisisjaren de verliezen aaneenreeg, haalde in de eerste helft van dit jaar een nettowinst van 15 miljoen euro (2018: 8 miljoen). Heijmans verkocht 1061 nieuwe woningen en zag de prijs daarvan oplopen naar gemiddeld 351.000 euro.

