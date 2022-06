Heel veel extra sociale huurwoningen? Dat gaat niet gebeuren

Het lijkt heel wat, maar het is te weinig. Dat zeggen de actievoerders achter de woonprotesten over de plannen van minister Hugo de Jonge rond de bouw van sociale huurwoningen. Tot 2030 moeten er 250.000 van zulke woningen gebouwd worden, daarover heeft de minister afspraken gemaakt met woningcorporaties, gemeenten, provincies en de Woonbond. Maar per saldo blijven er daar maar 100.000 van over, omdat er tegelijkertijd ook veel woningen gesloopt of verkocht worden.

En zelfs dat aantal kon weleens onhaalbaar blijken, nu de economische omstandigheden verslechteren. Corporaties houden daardoor te weinig geld over om in nieuwbouw te steken, blijkt uit een financiële analyse. Misschien blijft de nieuwbouwteller wel op 20.000 steken.

De ‘prestatieafspraken’ die de betrokkenen donderdag ondertekenden, ogen ambitieus. De afgelopen tijd bouwden corporaties per jaar 15.000 nieuwe woningen, en dat moeten er twee keer zoveel worden. Daardoor moet het totale aantal sociale huurwoningen ‘significant’ groeien, heet het in de afgesproken tekst, met in elke gemeente minstens 30 procent van zulke woningen.

Er blijft niet veel over

Maar dat gaat niet gebeuren, zeggen de mensen van het woonprotest in een notitie over de afspraken. Want intussen blijven corporaties woningen verkopen, vaak aan huurders. Verwacht wordt dat het tot 2030 gaat om 90.000 woningen die van huurhuis veranderen in koophuis. Ook zullen er sociale huurwoningen verdwijnen door sloop, omdat de kwaliteit ervan niet meer voldoet.

Dan blijft er dus niet veel over van die ambitieus klinkende 250.000 nieuwe woningen. In een concept-tekst van de prestatieafspraken staat nog dat de rekensom ‘nieuwbouw min sloop min verkoop’ per saldo 100.000 extra sociale huurwoningen moet opleveren. Dat cijfer is uit de definitieve tekst verdwenen, maar aan de plannen is niets veranderd, een andere uitkomst valt dus ook niet te verwachten.

Met die 100.000 extra woningen is de sociale huur terug op het niveau van 2013, meer niet. Toen telde Nederland volgens cijfers van de vereniging van corporaties Aedes 2.177.000 sociale huurwoningen. Sindsdien daalde dat aantal met bijna op de kop af 100.000, tot 2.077.000 in 2020, het laatste jaar waarover een cijfer beschikbaar is.

‘Niet uit te leggen’, vinden de mensen van het woonprotest. Sowieso staan ‘alle seinen op rood', want het is maar de vraag of corporaties erin slagen die 250.000 nieuwe woningen van de grond te krijgen, omdat nieuwbouw steeds duurder wordt vanwege gestegen grondprijzen en hogere materiaalkosten. Dan blijft er van dat saldo van 100.000 dus nóg minder over.

In de startblokken

Het is zelfs nog erger, stelt Johan Conijn van adviesbureau Finance Ideas in een scenario-analyse. Want bovenop die stijgende prijzen komt ook nog de steeds hogere rente op de kapitaalmarkt. Dat maakt investeren in nieuwbouw veel duurder, net nu de corporaties in de startblokken staan. Die rente is “notoir lastig te voorspellen”, erkent Conijn, tevens emeritus hoogleraar woningmarkt, maar die kan zomaar oplopen naar 3,8 procent in 2026.

Ook de inflatie speelt de corporaties parten. Doorgaans stijgen de huren mee met de inflatie, maar nu die zo hoog is, is een gematigder huurstijging afgesproken (zie kader). Dat scheelt de corporaties veel inkomsten.

Dit scenario pakt desastreus uit voor de nieuwbouwplannen. Corporaties krijgen weliswaar meer armslag doordat het kabinet de verhuurderheffing afschaft, een belasting die hen 1,7 miljard euro per jaar kost. Maar van de investeringsruimte die dat oplevert, blijft door alle stijgende kosten weinig over. Als de corporaties financieel gezond willen blijven, kunnen ze vanaf 2024 niet meer dan 8 procent van de gewenste nieuwbouw verwerkelijken, heeft Conijn berekend. Niet 30.000 woningen per jaar dus, maar slechts 2400.

“Het zijn maar dagkoersen", relativeert Conijn zijn cijfers. Maar uit de lucht gegrepen zijn ze zeker niet. Corporaties, maar ook beleggers in duurdere woningen zullen dus op hun tellen passen. “Dan heeft Hugo de Jonge een groot probleem met zijn ambities. En dat is niet makkelijk op te lossen.”

Huurverhoging loopt voorlopig niet gelijk op met inflatie De huren van corporatiewoningen stijgen de komende drie jaar niet mee met de inflatie, zoals al jaren gebeurt. Door de hoge inflatie zou de huur dan voor veel mensen onbetaalbaar worden. Daarom wordt voorlopig de gemiddelde stijging van de CAO-lonen maatgevend. De huurverhoging blijft daar een half procent onder, zodat het inkomen van veel huurders harder stijgt dan hun huur. Voor mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum is iets extra’s afgesproken. Als zij meer dan 550 euro huur betalen, gaat dat bedrag eenmalig omlaag tot dat bedrag. 510.000 huishoudens profiteren daarvan, met een huurverlaging van gemiddeld 57 euro.

Lees ook:

‘Dwing nieuwbouw van sociale huur af met wettelijke eisen, anders blijft het bij woorden’

Maak een wet om de bouw van genoeg sociale huurwoningen af te dwingen, zegt de adviesraad Rli. Zo kunnen ook de te hoge grondprijzen omlaag gebracht worden.