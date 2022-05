Heeft het businessmodel van Schiphol en KLM zijn langste tijd gehad?

De Kamer heeft het deze week druk met de luchtvaart, met aandelen en met wachtrijen. Over de belangrijkste vraag wordt nauwelijks gesproken.

Heeft het businessmodel van Schiphol en de KLM zijn langste tijd gehad? Maandag sprak de Tweede Kamer over de aankoop van aandelen Air France-KLM, dinsdag stemde ze ermee in, woensdag komt de situatie op Schiphol aan de orde. Maar over dat businessmodel ging het nauwelijks, en zal het waarschijnlijk ook niet gaan – de Kamer wil het vooral over de wachtrijen hebben. Dat is vreemd, want die vraag naar het businessmodel dringt zich meer dan ooit op.

Schiphols businessmodel? Zijn die wachtrijen niet gewoon het gevolg van personeelstekorten?

Er is meer aan de hand. Schiphol wil een hub zijn, een luchthaven waar mensen uit alle windstreken naartoe vliegen om over te stappen naar bestemmingen elders, meestal intercontinentaal. Als hub concurreert het met de grote vliegvelden van Parijs, Frankfurt en Londen. Maar die concurrenten zijn in het voordeel: zij hebben een veel grotere thuismarkt. Schiphol moet dus extra zijn best doen om vliegmaatschappijen en passagiers te verleiden via Nederland te reizen. En dat doet het met zijn prijzen: het wil de goedkoopste zijn.

Daar wringt de schoen. Schiphol huurt veel luchthavenwerkers in bij andere bedrijven, en ook die beconcurreren elkaar op prijs. Daar zijn al die schoonmakers en beveiligers de dupe van: lage lonen, flexcontracten, onaangename werktijden. Dus nu zij elders beter werk kunnen krijgen, laten ze Schiphol links liggen. Vandaar dat de krapte op de arbeidsmarkt op Schiphol harder toeslaat dan elders.

Maar Schiphol heeft niet veel speelruimte. Met hogere kosten dreigt het zich uit de markt te prijzen. Op termijn kunnen vliegmaatschappijen er dan voor kiezen via andere hubs te gaan vliegen. Dat zet het businessmodel onder druk.

En de KLM? Geldt daar hetzelfde voor?

Ja, want KLM’s business is nauw verbonden met die van Schiphol: de KLM vervoert verreweg de meeste overstappers, en die intercontinentale vluchten zijn ook veel winstgevender dan kortere vluchten. De vraag is dus: valt er voor de KLM als ‘hub-carrier’ nog wel geld te verdienen?

Wat heeft die aandelenaankoop door het kabinet hiermee te maken?

Air France-KLM heeft kapitaal nodig en geeft daarom 1,9 miljard nieuwe aandelen uit. Nederland wil daar een deel van. Nu is het op Frankrijk na de grootste aandeelhouder, met een belang van 9 procent. Als het niets extra’s koopt, verwatert dat tot 2 procent. Volgens minister Kaag (financiën) raakt Nederland dan veel invloed op het concern kwijt. Daarom wil zij 220 miljoen euro in aandelen steken.

Even terzijde: in 2019 kocht minister Hoekstra ook al aandelen om de Nederlandse invloed op Air France-KLM te vergroten, voor maar liefst 774 miljoen euro. Daarvan is na de scherpe koersdaling van vorige week bijna 640 miljoen in rook opgegaan.

De invloed die met die aandelen gekocht is, moet trouwens niet worden overschat. Dat blijkt alleen al uit het feit dat Nederland er tot twee keer toe niet in slaagde een miljoenenbonus voor topman Ben Smith tegen te houden.

Oké, maar wat heeft dit met het businessmodel te maken?

Het kabinet koopt die aandelen omdat het heilig gelooft in dat model. Mét hub is Nederland vanaf veel meer plaatsen rechtstreeks te bereiken dan zonder. Dat bevordert een goed vestigingsklimaat, zo wordt gezegd: vanwege die bereikbaarheid vestigen bedrijven zich graag in Nederland en dat is goed voor de economie.

Daarom trekt het kabinet keer op keer miljoenen, soms zelfs miljarden uit om de KLM overeind te houden. Alles voor het ‘borgen van het publieke belang’, om met minister Kaag te spreken.

Maar...?

Het is de vraag op die bewering over de economie klopt. Groei van de luchtvaart en van de economie gaan gelijk op, concludeerde bureau Decisio een paar jaar geleden in onderzoek in opdracht van de regering. Maar welke van de twee de oorzaak is en welke het gevolg, is onduidelijk. Echt bewijs dat de luchtvaart de groei aanjaagt, is er niet, laat staan cijfers over wat dat dan oplevert.

Bureau CE Delft voegde daar vorig jaar een andere onderzoeksuitkomst aan toe: krimp van Schiphol ondergraaft weliswaar het hub-model, maar dat leidt niet in alle scenario’s tot welvaartsverlies, en in sommige zelfs tot winst.

Onzekerheid over welvaartswinst of -verlies dus?

Hoe dan ook, dat zinnetje over het ‘publieke belang’ is geen overtuigend argument om eindeloos geld in de KLM te steken. En dan gaan andere argumenten ook zwaar wegen. Want zeker is wel dat de luchtvaart de natuur schaadt. Schiphol zwoegt al tijden op de aanvraag van een natuurvergunning, maar het valt nog te bezien of het lukt om aan de stikstofvereisten te voldoen zonder het aantal vluchten te verminderen. Ook dat zet het hub-model onder druk.

Om maar niet te spreken van de geluidsoverlast. Wat een gezeur over die tien of twintig vluchten die vanwege de drukte op Schiphol geschrapt moesten worden, zeggen omwonenden, terwijl 1100 andere vluchten elke dag gewoon voor aanhoudende herrie zorgen. Dus inderdaad, als het woensdag in de Kamer alleen over lange wachtrijen gaat, is dat vreemd.

