Heeft de elektrische auto te vroeg gepiekt?

Sinds Tesla de elektrische auto op de kaart heeft gezet, investeren gevestigde autofabrikanten miljarden euro’s en dollars om ook over te schakelen op stekkerauto’s. En niet alleen zij. Ook bedrijven die niet uit de automotive-hoek komen, storten zich op (zelfrijdende) auto’s die het doen op batterijen.

Er is maar één toekomst, zo galmt het voortdurend over autoland en in de wijde omtrek, en die is elektrisch. Of die elektromotoren nu worden gevoed door batterijen of door waterstof, soit. Elektrisch zal het zijn. Maar de laatste tijd gebeuren er wel erg veel dingen die de vraag rechtvaardigen of de automobiele stroomstoot niet al zijn krachtigste lading heeft afgegeven.

Zo liet de Brit James Dyson, uitvinder van de stofzuiger zonder zak, onlangs weten dat zijn bedrijf de ontwikkeling van een elektrische auto staakt. Hij komt tot de conclusie dat er niet genoeg geld mee te verdienen is. Dyson stopte 2,8 miljard euro in het project. “Je ziet dat niet-traditionele autobouwers het vaak niet redden. Het produceren van auto’s is een vak apart. Uiteindelijk zal ook Tesla aan het kortste eind trekken als het zo doorgaat”, zegt Wim Oude Weernink, kenner van de auto-industrie.

Draadbreuken

Er zijn meer signalen die duiden op draadbreuken en losse contactjes. In China, de grootste markt voor elektrische auto’s ter wereld, daalt de verkoop van stekkerauto’s al een tijdje. In september zelfs met 34 procent ten opzichte van een jaar eerder. De Chinese automaker Zotye, dat een soort klonen van bestaande modellen bouwt met stekkers, is zo goed als failliet. Minstens vier andere Chinese autofabrikanten van elektrische voertuigen staan naar verluidt eveneens op omvallen.

Geely, het Chinese moederbedrijf van Volvo, heeft de gedachte ‘alleen elektrisch’ laten varen en mikt toch ook maar op hybride auto’s. Ook andere fabrikanten zien vaker brood in tussenvormen. De nieuwe Honda Jazz heeft een elektromotor, maar die krijgt zijn energie van een benzinemotor. BMW had grootse plannen met de elektrische i-lijn, maar de verkoop van de i3 en i8 viel zo tegen dat de luxewagen fabrikant uit München van beide modellen geen opvolger meer maakt. Ruim zeven jaar nadat Tesla de wereld zijn succesvolle Model S schonk, schommelt het mondiale marktaandeel van volledig elektrische auto’s rond de 3 procent.

En dan is er nog de spectaculaire ontwikkeling bij dieselmotoren, toch de verstotelingen van de auto-industrie. De nieuwste generatie diesels is zo schoon, toonde een groot Brits onderzoek laatst aan, dat die motoren als een stofzuiger werken en de lucht in dichtbevolkte gebieden zelfs zuiveren.

Oude gewoontes

“Maar de wereld bestaat nog altijd voor grote delen uit dunbevolkte gebieden waar de relevantie van de volledig elektrische auto laag is”, zegt Ton Roks, hoofdredacteur van automagazine Octane. “Hij is er niet nodig vanwege het milieu. Een auto op benzine of diesel zal nog afzienbare tijd veel handiger zijn – gevolgd door de hybriden met zowel een fossiele als elektrische aandrijflijn.”

Daar komt bij dat automobilisten hun oude gewoontes niet zo makkelijk laten varen als we soms denken of hopen, zegt Paul Nieuwenhuis, voormalig directeur van het Centre for Automotive Industry Research in Cardiff. “In de meeste landen rijdt de meerderheid in gebruikte auto’s. Het duurt wel even voordat die kopers de stap naar de nieuwe techniek aandurven.”

Weren van fossiele auto’s uit steden

Tot die tijd hangt het volgens Nieuwenhuis allemaal af van andere factoren die gaan bepalen of elektrisch rijden een succes wordt of niet. Hoe de prijzen voor benzine en diesel zich ontwikkelen, hoe het verder gaat met het weren van fossiele auto’s uit steden en hoe de belasting omgaat met (elektrisch) autorijden.

De realiteit heeft zijn intrede gedaan, het nieuwtje van elektrische auto’s is er af, de tijd van praten is voorbij, vindt Wim Oude Weernink. “Fabrikanten moeten zich afvragen hoeveel marktaandeel ze met stekkerauto’s nu echt kunnen verwerven, overheden moeten tonen dat ze de markt willen stimuleren en de vraag is in hoeverre we zelf bereid zijn die auto’s te kopen. Nu moet iedereen het laten zien.”

