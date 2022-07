Hebben we kernenergie nodig om de klimaatdoelen te halen? ‘Hangt af van onze levensstijl’

Heel beknopt samengevat zijn er vier redenen waarom politici de mogelijkheid van kernenergie meteen van tafel moeten vegen, zegt Gerard Brinkman. Kernenergie is mogelijk gevaarlijk, vervuilend, te duur en te laat beschikbaar om klimaatverandering tegen te gaan, vindt Brinkman, woordvoerder van milieuorganisatie Wise.

Olguita Oudendijk denkt daar radicaal anders over. Volgens de directeur van klimaatbeweging RePlanet is kernenergie juist de veiligste keuze, schoon en voordelig vanwege de relatief lange levensduur van kerncentrales.

Optie in de energiemix

De tegenstellingen zijn groot, maar over een ding zijn de voor- en tegenstanders van kernenergie het wel eens: op zichzelf is kernenergie een klimaatvriendelijke energiebron. Qua uitstoot van CO 2 ongeveer gelijk aan wind- en zonne-energie. En daarom volgens klimaat- en energieminister Rob Jetten (D66) mogelijk een optie in de mix van nieuwe duurzame energiebronnen. Vrijdag maakt de minister meer bekend over hoe het kabinet de toekomst van kernenergie ziet.

“Iedere dag dat de bouw van kerncentrales wordt uitgesteld, is een stap terug in de tijd”, zegt Oudendijk. Over het risico op een kernramp, zij het zeer laag, is ze helder. “Tsja, er zijn meer risico’s in het leven. Per geproduceerde eenheid elektriciteit veroorzaakt kernenergie het minst aantal dodelijke slachtoffers. De kans is nog groter dat bij de aanleg van zonnepanelen iemand van het dak valt.”

Stabiele factor

Tussen wind, zon en mogelijk waterstof zou kernenergie als stabiele factor kunnen fungeren, ziet Oudendijk. Kernenergie is altijd beschikbaar, terwijl de zon niet dagelijks schijnt. “Bij het woord kernenergie denken mensen vaak aan een nieuw soort energiesysteem, maar dat is niet aan de orde. Door het aandeel in de energievoorziening te verruimen tot bijvoorbeeld een kwart, creëren we met kernenergie meer spreiding en dus zekerheid.”

Die zekerheid van voldoende energietoevoer is er ook als we in de eerste plaats zuiniger omgaan met energie, zegt tegenstander Brinkman. Dat het kabinet 5 miljard euro reserveert voor kernenergie en 4 miljard om woningen te isoleren, betekent dat de prioriteiten niet op orde zijn, vindt hij. “Bovendien zijn er mogelijkheden om regio-overstijgend te denken. Met omliggende landen kunnen we een infrastructuur ontwikkelen om gezamenlijk voor meer dan genoeg energie te zorgen, gebaseerd op wind, zon en waterstof.”

Kernenergie past niet binnen zo’n duurzame energieketen, ziet Brinkman. Vanwege het risico, zij het zeer laag, op een fatale kernramp. Maar ook omdat een reductie van CO 2 -uitstoot nog iets anders is dan duurzaam. “Voor kernenergie hebben we eerst uranium nodig, terwijl we af moeten van grondstoffenwinning. Daarbij is nog altijd geen oplossing gevonden voor kernafval. We weten nog onvoldoende over de schadelijke effecten.”

Is zon en wind zo schoon?

De pro-nucleaire beweging RePlanet vindt daarentegen dat ook op windturbines en zonnecellen wel iets aan te merken is. Voor de ontwikkeling daarvan zijn zeldzame aardmetalen belangrijk. De productie van zeldzame aardmetalen is milieubelastend en vindt grotendeels plaats in China. En hoe duurzaam is het als we ook accu’s en zonnecellen uit China importeren, helemaal vanuit de andere kant van de wereld, vraagt RePlanet zich retorisch af.

Maar een nadeel van kernenergie is dat de bouw van centrales jaren duurt en we die tijd niet hebben, zeggen tegenstanders. Klimaatverandering gaat door en pas halverwege de jaren dertig kunnen eventuele nieuwe kerncentrales in gebruik gaan. Desondanks kunnen we ook met kernenergie het doel van het Kabinet om in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem te hebben halen, blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau TNO. Maar ook zonder kernenergie kunnen we die doelstelling halen.

Waarin zit dan het verschil? De hoeveelheid energie die we nodig hebben. Zetten we in op energiebesparing, dan zijn nieuwe kerncentrales niet nodig om de klimaatdoelen te halen. Maar als de energievraag ‘hoog’ is, is het financieel voordeliger om ook kerncentrales te openen, ziet TNO. “Daar raak je de crux van de discussie”, zegt Brinkman. “Gaan we onze levensstijl veranderen en energie besparen, of niet?”

Lees ook:

Nee, kernenergie is niet duurzaam. Zonne- en windenergie dreigen verdrongen te worden

Kernenergie dreigt de echte duurzame energie te verdringen. Besteed het geld voor nieuwe centrales daarom liever anders, schrijft Rosl Veltmeijer, werkzaam bij Triodos Investment Management.