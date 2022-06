Haalt een Amerikaanse miljardair de bezem door Unilever?

Bureaucratisch, middelmatig, niet innovatief. Die woorden gebruikt Nelson Peltz als hij in 2017 commissaris wil worden bij Procter & Gamble (P&G), bekend van merken als Pampers, Gillette, Always, Ariel en Head and Shoulders. P&G mag groot zijn en wereldwijd bijna 100.000 werknemers tellen, het kampte toen al jaren met magere resultaten. Peltz wilde dat veranderen.

De miljardair, mede-eigenaar van het investeringsfonds Trian, heeft eerder besturen van (onder meer) Pepsico en Kraft achter de vodden gezeten. In 2017 maakte hij werk van de verkiezing voor P&G. In de VS kunnen buitenstaanders zich verkiesbaar stellen als commissaris bij een bedrijf. Peltz smeet er zo’n 60 miljoen dollar tegenaan om zijn kandidatuur te promoten.

De P&G-directie trok de buidel ook: ze zag Peltz’ plannen niet zitten en liet dat weten ook. Met een meerderheid van 0,0016 procent won Peltz de verkiezing en nam plaats in de board (zeg maar: leiding) van P&G. In de VS zitten bestuurders én commissarissen in zo’n board.

Hij kreeg niet altijd zijn zin

Toen Peltz in 2021 P&G gedag zei, had hij niet altijd zijn zin gekregen. P&G bestaat niet uit drie grote divisies, zoals hij wenste. Het bedrijf kocht kleine firma’s maar besteedt nog altijd veel aandacht aan zijn grote merken. Wel zijn er reorganisaties geweest. Veranderd is ook de opzet van de beloningen: er is een direct verband tussen de resultaten van een bedrijfsonderdeel en de hoogte van de bonussen van de managers in kwestie.

Of Peltz veel invloed heeft gehad op de multinational uit Cincinnati is moeilijk te zeggen. Feiten zijn dat P&G’s omzet in de vier jaar nadat Peltz zich begon te roeren met 17 procent steeg, de nettowinst met 40 procent en de koers van het aandeel met zo’n 70 procent. Peltz profiteerde zelf ook: hij had in 2017 voor 3,5 miljard dollar aandelen P&G aangeschaft. Bij zijn afscheid wordt hij door P&G’s topman geloofd en geprezen.

Opvallende benoeming

Met die Peltz krijgt Unilever – bekend van merken als Knorr, Omo, Magnum, Dove en Vaseline – nu ook te maken. Begin dit jaar kocht Peltz een belang van 1,5 procent, waarop het aandeel prompt met 7 procent steeg. Daarna bleef het stil. Tot Unilever deze week meldt dat Peltz in zijn board komt. President-commissaris Nils Andersen looft de ervaring die de Amerikaan met bedrijven heeft, Peltz zegt dat Unilever veel potentie heeft. Van openlijke vijandigheden zoals bij P&G lijkt geen sprake.

Maar hoe vriendelijk beide partijen elkaar ook bejegenen, opvallend is Peltz’ benoeming wel. Activistische aandeelhouders die in een board worden opgenomen? In de VS gebeurt dat wel, in Nederland niet (al is Unilever nu Brits). Dus rijzen er vragen. Waarom kiest Unilever voor Peltz?

Wat wil Peltz van Unilever? Wat zal de Amerikaan in de acht vergaderingen die de board jaarlijks heeft te berde brengen? Hoe reageren zijn elf boardgenoten, inclusief topman Alan Jope, daarop? Wat zullen de circa 148.000 personeelsleden van Peltz gaan merken?

Een reorganisatie is al aangekondigd

Het antwoord op die vragen is zo makkelijk niet. Wil Unilever Peltz met zijn benoeming paaien? Of krijgt de Amerikaan ruimte om zaken te veranderen? Maar wat dan? Een reorganisatie heeft Unilever zelf al aangekondigd: het wordt verdeeld in vijf divisies, 1500 managers moeten weg.

Overnames van kleine, trendy bedrijven doet Unilever al jaren. Wil Peltz dat Unilever zijn aandeelhouders meer verwent? Unilever verhoogde zijn dividend al en kocht eigen aandelen in. Het afstoten van bedrijfsonderdelen? Unilever heeft zijn margarines en zijn theedivisie al van de hand gedaan.

Minder aandacht voor duurzaamheid? Peltz zal als boardlid Unilevers visie op duurzaamheid toch op z’n minst voor een deel moeten onderschrijven. Bovendien pleitte hij bij P&G voor de aankoop van kleine bedrijven met een maatschappelijke missie.

Dus ja, what’s on Peltz’ mind? Hij zal in elk geval willen bewerkstelligen dat Unilevers wat haperende omzet zal stijgen en dat de winst omhoog gaat. Mogelijk stuurt hij aan op de verkoop van Unilevers grote voedingstak, met Knorr als grootste merk. Die poot groeit niet hard meer. Zeker is al wel dat hij zich gaat bemoeien met de beloningen van het management. Want hij neemt zitting in de commissie die daarover gaat.

Wie is Nelson Peltz? De VS kennen de nodige miljardairs-op-leeftijd die zich met andermans bedrijven bemoeien en Nelson Peltz (Brooklyn, 1942) is daarvan een van de meest bekende. Met twee partners richtte hij in 2005 het investeringsfonds Trian op. Trian richt zich onder meer op bedrijven die volgens Peltz en zijn collega’s ondermaats presteren: dan koopt het fonds een belang in zo’n bedrijf en probeert het vervolgens het beleid te veranderen. Dat deden Peltz en co onder meer bij Heinz, Kraft Foods, chocoladefabrikant Cadbury, hamburgerketen Wendy’s, Pepsico, chemiebedrijf DuPont en bij Mondelez (chocola, biscuits). Peltz, die als chauffeur begon bij de groothandel van zijn grootvader en later de leiding kreeg over het familiebedrijf, trouwde drie keer en heeft tien kinderen. Onder hen de acteurs Will en Nicola. De laatste is getrouwd met model en fotograaf Brooklyn Beckham, zoon van voetballer David Beckham en Victoria Adams, een van de Spice Girls. Peltz steunde Donald Trump tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar betuigde daar openlijk zijn spijt over nadat aanhangers van Trump het Capitool hadden bestormd.

