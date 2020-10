Gulzige autodealergroep Van Mossel doet overnames waar je bij staat

Er zijn niet veel bazen van grote bedrijven die hun 06-nummer gewoon op de website hebben staan. Maar Eric Berkhof, algemeen directeur bij autobedrijf Van Mossel Groep, doet het bewust. Hij vindt dat zijn klanten hem rechtstreeks moeten kunnen bellen als er iets is. Klanttevredenheid, zo is de overtuiging van Berkhof, is belangrijker dan rendement. Want dat laatste volgt vanzelf op het eerste. Hij rekent voor: “Stel, er gaat een paar keer per jaar iets mis en dat kost ons in totaal 100.000 euro. Dat kost het niet, maar stel. Wat is dat dan op een omzet van 3,3 miljard?”

Want zo groot is Van Mossel inmiddels. Het bedrijf in autodealers, schadeherstelbedrijven en lease is in een jaar of tien gegroeid van een bescheiden autobedrijf naar de grootste speler in Nederland en een van de grotere in Europa. 4300 medewerkers heeft Berkhof (57) inmiddels, die zijn ondergebracht bij ruim 250 vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

We treffen hem op een voor het bedrijf historisch moment: Van Mossel heeft zojuist de grootste overname in de geschiedenis van de onderneming gedaan, door 42 garagebedrijven in België in te lijven. En de groei gaat door waar we bij staan. Als we op zijn kantoor aan de koffie zitten maakt hij alwéér een overname bekend. Deze keer gaat het om de bedrijfswagentak van Rogam en Hogenbirk bedrijfswagens. “Ja, we hebben een spannende week achter de rug. Het enige dat wij op automotive gebied nog niet hadden waren trucks.”

Maar nu is Van Mossel wel groot genoeg, toch?

“Ons doel is dat we klanten alles kunnen bieden. Zo veel mogelijk merken en alle diensten, van nieuw tot tweedehands en van schadeherstel tot lease. Dat hebben we nu allemaal in huis, dus ik denk dat we voorlopig even klaar zijn met overnames. Althans, in Nederland.”

Waarom moest Van Mossel zo groeien?

“Mensen willen gewoon graag dat ze voor alles bij één bedrijf terechtkunnen. En samen met mijn vriend Ben Mandemakers (van keukengroep Mandemakers, red.) hebben we dat in de afgelopen jaren voor elkaar gekregen. De formule bij ons moet zijn: klanten van a tot z ontzorgen. Inmiddels verkopen wij nu per jaar 74.000 nieuwe auto’s, 62.000 gebruikte auto’s en we hebben een vloot van 90.000 leasewagens.”

Dus nu u zo ongeveer alles in huis heeft, krijgt u het rustiger?

“In Nederland zijn we wel uitgegroeid – op Toyota, BMW en Mazda na voeren we alle gangbare merken – maar rustiger krijg ik het niet, want we gaan in België nog meer overnames doen en we gaan ook de leasetak nog verder uitrollen in Europa.”

De tien grootste autoretailers namen vorig jaar al 40 procent van de totale autoverkoop voor hun rekening. Blijven er nog wel kleine dealers over?

“Wij hebben 12 procent marktaandeel. Dat betekent dat er nog 88 procent bij anderen ligt. Kleine dealers blijven dus echt wel. Je krijgt twee categorieën: wij en een echt papa-en-mamabedrijf.”

Wat is het grootste voordeel van schaalgrootte?

“Door onze volumes is de inkoop beter. Niet alleen van auto’s maar ook van verf, olie, banden enzovoorts. Voor de consument is het ook gunstig dat wij groeien. Auto’s zijn nu al goedkoper geworden door een groter Van Mossel. Maar schaalgrootte hangt niet alleen af van hoeveel merken en diensten je in huis hebt. Je kunt er meer klanttevredenheid door bieden.” Hij wijst naar zijn werkplek: “Op dit bureau ligt niet één klacht”.

Groeit uw bedrijf niet harder dan uw mensen aankunnen ?

“Wij breiden eerst ons management uit voor we een overname doen. Vroeger deed ik dat andersom, maar door ervaring heb ik daarvan geleerd.”

Blijft het hoofdkantoor hier in Waalwijk?

“Wel in Waalwijk, niet in dit gebouw. Op 1 maart start verderop de bouw van een compleet nieuw gebouw en een logistiek centrum.”

Hoe zit het eigenlijk met de arbeidsmarkt voor autobedrijven? Komt u makkelijk aan geschikt personeel?

“Wat ik nu ga zeggen zal de concurrentie niet leuk vinden. Maar dat lukt ons goed. Mensen willen graag horen bij een bedrijf dat in de winning mood is. Technisch personeel vinden is lastiger. Daarvoor investeren wij in trainingen met een speciale Van Mossel Academy. Ook dat is een voordeel van groei: vroeger kon ik geen geld vrijmaken voor opleiden.”

Het wagenpark wordt langzaam maar zeker elektrisch. Wat betekent dat voor autobedrijven?

“In verkopen maakt het voor ons niet uit. Wel zorgen stekkerauto’s ervoor dat de omzet in werkplaatsen met 25 procent daalt. Daarmee komen we bij de laatste reden dat we zo groeien: om dat verlies te compenseren moet je domweg meer auto’s verkopen.”

Kan dat wel in coronatijden?

“Zolang we open mogen blijven wel. 90 procent van onze mensen kan niet thuis werken. Verkopers, spuiters, plaatwerkers moeten in de garages zijn. Maar we hebben één geluk: autoshowrooms zijn grote ruimtes.”

