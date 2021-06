Grote zet in vakantieparkenland: Roompot wil concurrent Landal overnemen

Roompot wil zijn branchegenoot Landal GreenParks inlijven. Als de Europese Commissie dat plan goedkeurt – en dat doet zij niet als zij denkt dat Roompot na de overname te machtig zou worden – ontstaat een grote vakantieparkenuitbater die van plan is nog groter te worden.

Roompot telt in Nederland 128 vakantieparken en campings en Landal GreenParks 57. Die zijn niet allemaal eigendom van de bedrijven. Zo is Roompot, meldt de zegsman van het van oorsprong Zeeuwse bedrijf, van een deel van die 128 parken en campings niet de eigenaar. Wel verzorgt het dan de boekingen, de boekhouding en/of de receptie ervan.

Beide bedrijven hebben ook elders in Europa vakantieparken, huisjesparken en campings. Landal heeft er, inclusief de Nederlandse, ruim honderd, Roompot heeft er ruim tweehonderd, vakantievilla’s meegerekend. Landals parken staan in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland. Roompot is, tot nu althans, op West-Europa gericht, inclusief Duitsland. Roompots parken en accommodaties staan relatief vaak in kustgebieden.

Merknaam Landal blijft bestaan

Na de overname wil Roompot ook in andere landen vakantieparken openen. Volgens een zegsman kan Roompot profiteren van Landals kennis op het gebied van duurzaamheid, waaronder de verwerking van afval, en van de bedrijfsvoering in landen waar Roompot tot nu toe niet actief is. Roompot heeft, meldt de zegsman, Landal het nodige te bieden op het terrein van digitalisering en online boekingen. De merknaam Landal blijft voorlopig bestaan.

Wat Roompot voor Landal betaalt, is niet bekend gemaakt. Roompot is sinds vorig jaar eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. Daarvoor was een Franse investeerder de eigenaar. Ook Landal is in buitenlandse handen: die van Awaze dat in meerdere Europese landen, waaronder Engeland, vakantieparken, huisjesparken en huisjes heeft of beheert. Awaze is op zijn beurt eigendom van een Amerikaanse investeringsfirma: Platinum Equity. Bij Roompot werken ruim 2100 mensen, bij Landal ongeveer 3000. Roompot is jaarlijks goed voor zo’n 13 miljoen overnachtingen, Landal voor 11,4 miljoen.

De zegsman van Roompot verwacht niet dat de Europese Commissie bezwaren zal hebben tegen de overname. Volgens hem telde Europa in 2019 29.000 vakantieparken en campings. Daarbij, zegt hij, zijn ook mensen die zelf huisjes verhuren of bed and breakfast aanbieden te zien als concurrenten van Roompot. De markt is, naar zijn zeggen, erg gefragmenteerd. De Europese Commissie kan een overname verbieden als een bedrijf daardoor te groot en machtig wordt. Het kan ook dat de Commissie een overname goedkeurt onder voorwaarde dat er eerst bedrijfsonderdelen worden verkocht.

