Grote terugroepactie bij Philips van slaap- en beademingsapparatuur vanwege loslatende schuimdeeltjes

Philips roept slaapapneu-apparaten en beademingsmachines terug vanwege gezondheidsrisico’s. Patiënten kunnen schadelijke schuimdeeltjes en gassen inademen bij gebruik. Het gaat wereldwijd om tussen de 3 en 4 miljoen apparaten, die deels ook in Nederland zijn verkocht. Hoeveel er hier in gebruik zijn, is onduidelijk. Volgens Philips zijn er voor zover bekend geen mensen overleden aan de problemen.

Het merendeel van de apparaten waar het om gaat zijn Dreamstation-apparaten die mensen thuis gebruiken om slaapapneu te behandelen. Bij slaapapneu stokt iemands ademhaling tijdens het slapen. De Philips-machine zorgt er dan voor dat het ademhalen doorgaat. De teruggeroepen apparaten zijn van de eerste generatie Dreamstations, die de afgelopen vijf jaar zijn verkocht.

“We betreuren ten zeerste de bezorgdheid en het ongemak dat patiënten die gebruikmaken van de betrokken apparaten zullen ondervinden als gevolg van deze proactieve maatregelen die we vandaag aankondigen om de veiligheid van patiënten te waarborgen,” verklaart Frans van Houten, CEO van Royal Philips, in een persbericht.

Onder de terugroepactie valt ook beademingsapparatuur die in ziekenhuizen wordt gebruikt. Die machines worden niet ingezet voor mensen die bijvoorbeeld in coma gehouden worden, maar wel voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het ademhalen. Daar zitten ook apparaten tussen die Philips heeft gemaakt voor de behandeling van corona-patiënten. Die apparaten zijn niet aan Nederland geleverd, aldus een woordvoerder, maar wel aan andere landen.

De CPAP-apparaten worden gebruikt door mensen met slaapapneu. Op de foto is de DreamStation Go Auto CPAP van Philips te zien, een apparaat waar problemen mee zijn. Beeld Philips

Half miljard euro schade

Het technologiebedrijf heeft in het eerste kwartaal van dit jaar al een verlies van 34 miljoen euro geleden als gevolg van de ontdekking van dit probleem. Het bedrijf zette alvast 250 miljoen euro opzij voor te verwachten schade. Inmiddels is besloten de medische apparaten terug te roepen. Daardoor moet het bedrijf nog eens 250 miljoen euro opzijzetten.

Het schuim in de beademingsapparatuur dat gebruikt wordt om het geluid te dempen, zou een gezondheidsrisico kunnen vormen. Eerder was bekend dat het schuimrubber kon afbreken in kleine deeltjes. Daarover had Philips meldingen binnengekregen. Nieuw onderzoek wees uit dat het schuim ook bepaalde chemicaliën kan afgeven. Zeker als het apparaat niet op de juiste wijze schoon wordt gemaakt.

Het schuim kan in reactie op bepaalde middelen schadelijke gassen vrijlaten die dan door gebruikers ingeademd kunnen worden. Het gas kan kankerverwekkend zijn. Andere potentiële risico’s van de blootstelling aan de chemische stoffen zijn onder meer hoofdpijn, irritatie, overgevoeligheid, misselijkheid en overgeven. Philips besloot in overleg met autoriteiten de apparaten terug te roepen.

Philips zegt over deze kwestie nog geen meldingen van patiënten te hebben ontvangen. Het bedrijf gaat het huidige geluiddempende schuim vervangen door een nieuw materiaal en is al begonnen met de voorbereidingen. Voor het gebruik van het nieuwe materiaal moet nog wel goedkeuring van de autoriteiten worden gekregen.

