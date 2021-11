Grote schadeclaims dreigen voor Philips na klachten over beademingsapparaat

Philips wist al in 2015 dat er iets mis kon zijn met zijn slaap- en beademingsapparaten. Maar het bedrijf heeft daarna te weinig gedaan met die meldingen. Ze zijn niet geëvalueerd, er zijn geen analyses van gemaakt en er is niet, of te laat, actie ondernomen. Daarbij zijn er mogelijk veel meer klachten over de apparaten geweest dan Philips zelf heeft gemeld.

Dat stelt het Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), een onderdeel van het ministerie van justitie dat in de VS toezicht houdt op de medische sector, in een verslag dat is uitgebracht na een inspectie van een fabriek van Philips Respironics. Dat is een Amerikaans bedrijf van het in zorgtechnologie gespecialiseerde Philips. Het maakt beademingsapparatuur.

Wat de gevolgen van deze bevindingen van de FDA zijn, is nog niet duidelijk. Maar ze kunnen voor Philips verstrekkend zijn. Er lopen in de VS al tientallen rechtszaken van mensen die stellen dat zij gezondheidsklachten hebben gekregen door het gebruik van de apparaten. In Nederland zijn dat er een paar. Als blijkt dat Philips niet adequaat heeft gereageerd op de klachtenmeldingen, kan dat leiden tot enorme schadeclaims, mogelijk van miljarden dollars.

Verbrokkelend schuim

De klachten gaan vooral over apparaten die worden gebruikt door mensen met apneu: bij hen stokt hun adem vaak tijdens het slapen. In juni riep Philips 3,5 miljoen van die apparaten terug, omdat er in uitzonderlijke gevallen problemen konden ontstaan met het geluiddempende schuim dat erin is verwerkt. Dat schuim kon, zo was gebleken, soms verbrokkelen. Mensen konden daardoor gevaarlijke stoffen inslikken of inademen. Ook konden gevaarlijke gassen uit het schuim vrijkomen. Philips besloot tot de terugroepactie nadat het, naar eigen zeggen, 1254 meldingen binnen had gekregen. Het schuim in die teruggebrachte producten wordt nu vervangen door siliconen.

Volgens de FDA is het waarschijnlijk dat er veel meer klachten en meldingen zijn geweest, in het uiterste geval zelfs 222.000 vanaf 2008. Volgens de FDA waren er 20.000 klachten over apparaten die onder de naam Trilogy werden verkocht. De producent van het schuim zou in 2016 hebben aangegeven dat het schuim uit de apparaten kon lekken.

Bekend was ook, stelt de FDA, dat er bij warm weer en een hoge luchtvochtigheid problemen konden ontstaan met het schuim.

Verder zijn er volgens de FDA veertien testrapporten en ‘beoordelingen’ geweest waarin op z’n minst twijfels werden geuit over het schuim. Managers ‘met uitvoerende bevoegdheden’ wisten al in 2019 of 2020 dat het schuim voor problemen kon zorgen, stelt de FDA. Philips maakte zelf eind april, bij de presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal, voor het eerst melding van de zaak. Toen leek het nog niet om een hele grote kwestie te gaan, al zette Philips toen al wel 250 miljoen euro opzij voor de afhandeling van de zaak. Later zou dat bedrag worden verdubbeld. In juni besloot Philips tot de terugroepactie.

Onderzoek door een derde partij

Philips, dat de bevindingen van de FDA vorige week kreeg te horen, stelt in een verklaring dat het volledig meewerkt aan het onderzoek van de FDA. Het concern wijst erop dat de FDA niet concludeert dat de Amerikaanse wet- en regelgeving is overtreden. Philips heeft, naar eigen zeggen, de klachten die er waren steeds ‘van geval tot geval’ bekeken. De terugroepactie gaat gewoon verder.

Philips kreeg ook nog van de FDA te horen dat een van de met siliconen uitgeruste apparaten niet voldeed aan alle eisen op het gebied van veiligheid. Philips moet door een derde partij laten onderzoeken hoe dat komt. Het apparaat was niet bedoeld voor verkoop in de VS. De FDA zegt overigens niet dat het apparaat in kwestie niet voldoet.

De kwestie heeft de beurskoers van Philips geen goed gedaan. Half april was het aandeel Philips nog iets meer dan vijftig euro waard. Inmiddels is daar ruim een kwart vanaf.

