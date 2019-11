Grote kans dat u binnen twee jaar een slim horloge om uw pols heeft

Na lang aarzelen lijkt de consument zoetjesaan rijp voor draagbare elektronische snufjes. Binnen twee jaar zal de wereldmarkt voor de zogeheten wearables fors zijn gegroeid. Dat meldt Gartner, een bureau dat onder meer onderzoek doet naar de digitale markt. Gartner verwacht dat de omzet voor draagbare consumentenelektronica tegen 2021 met 27 procent stijgt naar 51,5 miljard dollar. Het gaat dan vooral om de verkoop van slimme horloges, die veel meer kunnen dan de tijd aangeven.

Veel mensen gebruiken de smart watch bijvoorbeeld voor het bijhouden van hun fitheid. Gartner voorziet dat fabrikanten als Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi en Fitbit alleen al met de verkoop van slimme horloges volgend jaar bijna 6 miljard dollar meer zullen verdienen dan dit jaar. Ook verwacht het onderzoeksbureau meer vraag naar kleding die is voorzien van technologische snufjes en naar draadloze oordopjes.

De prijs wordt steeds lager

Een belangrijke reden voor de groeiende populariteit van de op het lijf gedragen apparaatjes is de prijs. Die daalt door de hevige concurrentie. Een andere reden voor de groei is volgens Gartner de toepassing van steeds betere sensoren, waardoor slaappatronen of medische condities beter kunnen worden gemeten met wearables.

De verschijning van het onderzoeksrapport van Gartner valt samen met de recente overname van Fitbit door Google. Het bedrijf achter de bekende zoekmachine betaalde eind vorige week 2,1 miljard dollar (1,89 miljard euro) voor de maker van fitness­trackers, een soort digitale horloges die de conditie van de gebruiker meten en analyseren.

De overname hing al een tijdje in de lucht; het lukte Google zelf tot nog toe niet goed om de markt voor wearables te veroveren. Met de inlijving van Fitbit zou Google bovendien nu de kennis in huis hebben om zijn eigen besturingssysteem voor zulke apparaten, WearOs, te verbeteren.

Beloning voor ‘gezond gedrag’

Om critici de wind uit de zeilen te nemen, benadrukte Google meteen dat het persoonsgegevens van gebruikers niet zal gebruiken voor advertentiedoeleinden. Ook Fitbit heeft altijd gesteld de gegevens van zijn gebruikers niet aan andere partijen te verkopen.

“En dan is het maar net hoeveel vertrouwen je als gebruiker in een bedrijf hebt”, zegt Tijs Hofmans, die voor technologieplatform Tweakers nauwlettend privacy en veiligheid volgt. “Maar die vertrouwenskwestie geldt eigenlijk voor alle producten die met het internet verbonden zijn. Je moet je als gebruiker altijd de vraag stellen: hoeveel geef ik op en wat krijg ik er voor terug?” Volgens de onderzoekers van Gartner is de verbetering van gegevensbescherming ook van invloed op de toenemende populariteit van draagbare elektronica.

Verzekeringsmaatschappijen spelen al in op de trend van gezondheidsapps op slimme horloges en in sportkleding. Zo introduceerde verzekeraar a.s.r, bekend van de merken De Amersfoortse, Ditzo, Europeesche Verzekeringen en Ardanta, een app die de klanten stimuleert om in beweging te blijven. Als beloning voor ‘gezond gedrag’ kunnen deelnemers aan het gezondheidsprogramma cadeaus krijgen en zelfs een gedeeltelijke teruggave van de premie.

Lees ook:

Google luistert voorlopig niet meer mee

Google laat zijn medewerkers voorlopig niet meer luisteren naar gesprekken die mensen voeren met hun slimme apparaten.