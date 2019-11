Grote kans dat er straks een vleesvervanger op uw bord ligt met een ingrediënt van deze insectenboerderij

Insectenboerderij Protifarm kweekt miljarden buffalokevers. Het bedrijf krijgt nu een miljoeneninvestering.

Het begon met kratten vol eitjes. Inmiddels is insectenkwekerij Protifarm hard op weg naar 7 miljard insecten. Het agritechbedrijf uit Ermelo produceert waardevolle ingrediënten voor de voedingsindustrie. Die belanden in eiwitshakes, voedingsrepen, noedels of vleesalternatieven.

Net als die insectenpopulatie groeit ook Protifarm hard. Het bedrijf verkoopt nu vooral in Europa, maar wil ook de Aziatische markt en de Verenigde Staten veroveren. Om die groeispurt te stimuleren, steken de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en anonieme investeerders enkele miljoenen in het bedrijf. Het precieze bedrag maken zij niet bekend. Het geld is bestemd voor extra capaciteit, marketing en innovatie. Zodat Protifarm de internationale koploper kan blijven in deze markt.

In de enorme kweekhal in Ermelo staan kratten vol buffalokevers hoog opgestapeld. De productie heeft een industrieel karakter. In 2015 nam Protifarm een oude insectenkwekerij over op dezelfde locatie. Sindsdien is een hypermoderne insectenboerderij ontwikkeld. Robots hebben het handwerk overgenomen.

Van de insecten ziet de consument niets meer terug

Als de insecten volgroeid zijn, gaan ze naar de verwerkingslocatie op hetzelfde terrein. Daar haalt Protifarm belangrijke nutriënten uit het insect en maakt hiervan oplosbare poeders. Het betreft essentiële aminozuren, vitamines, mineralen, vezels en vetten. Van de insecten ziet de consument uiteindelijk niets meer terug.

Er zijn ook veel grote insectenproducenten die veevoer produceren. Maar Protifarm is wereldwijd de grootste op het gebied van voedsel, zegt topman Tom Mohrmann. Het bedrijf ziet in de Verenigde Staten onder meer kansen op de sportmarkt. “Sporters hebben behoefte aan hoogwaardige eiwitconcentraten. Die produceren wij op duurzame wijze.” Bijvoorbeeld omdat de dieren resten eten uit de voedingsindustrie.

Waarom koos het bedrijf voor de buffalokever? “Het insect heeft een neutrale, milde smaak”, zegt Mohrmann. “Verder is het een sterk dier: de buffalokever is niet zo vatbaar voor ziektes. Daarbij komt nog dat de kever een korte levenscyclus heeft. Na 28 dagen kunnen we oogsten.”

Protifarm ging van start dankzij een ‘angel investor’, zoals start-ups de eerste grote geldschieter noemen. Inmiddels heeft Protifarm de volgende fase bereikt en is het bedrijf een ‘scale-up’. Er werken nu vijftig mensen.

Oost NL investeert geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente in ruim 220 bedrijven in de regio. Oost NL beheert in totaal ruim 330 miljoen euro. Het ontwikkelingsfonds kiest voor bedrijven die aan een oplossing werken voor een maatschappelijk probleem. Zoals in dit geval het wereldvoedselvraagstuk. De voedselproductie moet met zeventig procent toenemen, meldt Oost NL om in 2050 10 miljard monden te kunnen voeden.

