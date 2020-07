Grote boosdoener in de Haagse wijk Laak? De verkamering

De schotel op het schuine dak tweehoog is makkelijk te missen. Vanuit het grijze apparaat kronkelt een snoer naar binnen bij een zolderraam, een verdieping hoger. Het dak zelf mist een paar dakpannen. “Twee tekens van verkamering”, legt Anjo Hoogendoorn van de Haagse Pandbrigade uit. Voor de huizenpolitie nog geen reden om binnen te vallen, maar wel om de boeken er eens op na te slaan: hoeveel mensen staan daar ingeschreven?

Een paar minuten eerder stelt Hoogendoorn tussen de huizenblokken voor Egyptisch restaurant Camp David een vraag: “Kijk om je heen. Waar woont hier de arbeidsmigrant?” Hij wijst op ongeverfde kozijnen en het rijtje orchideeën achter een vensterbank. Slecht onderhoud is een teken van tijdelijke bewoning: waarom zou je zorgen voor een kamer waar je maar even verblijft? De bloemen zijn een aanwijzing van heel andere aard. “Waar denk je dat die vandaan komen?”, vraagt Hoogendoorn. Hoogendoorn wijst de details aan tijdens een wandeling door de Haagse wijk Laak. Zijn gehoor bestaat uit twee handenvol ambtenaren, onder wie Emile Roemer. De voormalig SP-leider leidt het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, dat met aanbevelingen moet komen om de levensomstandigheden van Polen, Roemenen en Bulgaren in Nederland te verbeteren. Vorige maand publiceerde Roemer de eerste bevindingen, met name gericht op te nemen corona-maatregelen. Na de zomer volgen tips voor de langere termijn.

In dat kader voert Roemer gesprekken door het hele land. Deze week bezocht hij al beroerde migrantenhuisvesting in Dronten en sprak hij de burgemeester van Ter Aar (Zuid-Holland). Nu wandelt hij over de Haagse klinkers. Met de strakke overhemden, jasjes en één klassieke aktetas valt het gezelschap nogal uit de toon. “Als ze willen weten hoe het is, moeten ze hier komen wonen”, roept een chauffeur van toiletverhuurder Nierop uit zijn vrachtwagentje in de richting van de stoet.

Hele huisraad op straat

Verder is het rustig op straat. “Men is aan het werk. De busjes rijden hier ’s ochtends om vijf uur door de straten”, licht wethouder Martijn Balster toe. Waarom hij Roemer uitnodigde voor een wandeling door Laak? “De leefruimte wordt hier kleiner en kleiner. Er zijn snelle wisselingen in je buren. Het is er druk. Heel regelmatig staat een volledige huisraad op straat”, zegt de wethouder.

Grote boosdoener is volgens Balster de verkamering. Beleggers kopen panden op, verdelen ze in kleine eenheden en verhuren ze tegen hoge prijzen, legt hij uit. “Dit is zo'n wijk waar je kan zien dat het aantal arbeidsmigranten in Den Haag in vijftien jaar van nul naar vijftigduizend is gegaan.” De helft van die vijftigduizend migranten staat ingeschreven bij de gemeente. De omvang van die andere helft is een schatting - lang niet iedereen schrijft zich in.

Huisjesmelker vraagt wat hij wil

Eerder dit jaar beperkte Den Haag de mogelijkheden voor kamerverhuur. Verhuurders hebben nu sneller een vergunning nodig, en er komt een maximum aan het aantal verhuurde kamers per wijk. De maatregel is niet voldoende, zegt Balster in Laak tegen Roemer. De wethouder wil graag een verhuurdersvergunning, zodat hij die bij slecht verhuurderschap kan intrekken. Ook wil hij kwaliteitseisen kunnen stellen: bij een klein kamertje hoort een kleine huur, vindt hij. Op dit moment mag een huisjesmelker voor een hok in een particuliere huurwoning vragen wat hij of zij wil.

Een dure kamer is niet alleen vervelend voor de huurder, het heeft ook gevolgen voor de wijk. “Migranten in Laak hebben een duidelijke wooncarrière” zegt Robert Kostwinder tijdens de wandeling. Hij houdt zich namens de gemeente bezig met de gemeenschap in Laak. “Eerst komen ze alleen. Ze huren hier een kamertje. Blijven ze wat langer, dan wordt de eenling een stelletje. Of hij of zij leert de taal. De volgende stap is in beide gevallen dat ze uit de wijk verhuizen”, zegt hij. En de cirkel weer opnieuw begint.

