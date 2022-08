Grote beursbedrijven geven aandeelhouders record aan bedrijfswinst

Nederlandse beursbedrijven hebben het afgelopen kwartaal een record aan winst uitgekeerd. Er ging voor ruim 9,3 miljard euro naar aandeelhouders, een groei van bijna 27 procent vergeleken met het tweede kwartaal in 2021. Dat blijkt uit een overzicht dat de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder Janus Henderson elk kwartaal uitbrengt, en waarvoor het de 1200 grootste beursfondsen ter wereld onder de loep neemt.

Wereldwijd tikte het totaal aan dividenduitkeringen met 544 miljard dollar ook een nieuw kwartaalrecord aan. 94 procent van alle bedrijven uit de index van Janus Henderson heeft de winstuitkering verhoogd of anders gelijk gehouden, slechts 6 procent is dus minder gaan uitkeren.

De dividenduitkeringen overstijgen wereldwijd inmiddels het niveau van voor de coronacrisis. Het doet vermoeden dat vakbonden een punt hebben als zij zeggen dat er genoeg geld in kas is om de lonen van werknemers te verhogen.

Winst-prijsspiraal?

In theorie kan het gevaarlijk zijn om de lonen te verhogen met de huidige hoge inflatie: bedrijven kunnen de hogere loonkosten gaan doorberekenen in de afzetprijzen en voor je het weet is de inflatie nóg hoger.

Maar de FNV stelt dat er, in ieder geval in Nederland, eerder sprake is van een winst-prijsspiraal: de prijzen die bedrijven aan klanten vragen stijgen inderdaad, maar niet vanwege hogere loonkosten maar om de winst van het bedrijf maar niet te laten inzakken.

Een goede weerspiegeling van het hele Nederlandse bedrijfsleven geven de dividendcijfers van Janus Henderson echter niet, er zitten alleen grote beursfondsen bij. Het record komt vooral op conto van ING, die een speciaal dividend uitkeerde het afgelopen kwartaal. Ook de hoge winstuitkering van chipmachinefabrikant ASML tilde het totaal in Nederland omhoog.

Hoge olieprijs

Wereldwijd doen vooral olie- en mijnbouwbedrijven het goed, zij varen immers wel bij de hoge olieprijs. In die zin verbaast het niet dat een olieproducent, het Braziliaanse Petrobras, de lijst aanvoert met omgerekend zo'n 17 miljard euro aan dividend. Daarna volgen levensmiddelengigant Nestlé, het Australische mijnbedrijf Rio Tinto en het telecombedrijf China Mobile.

Daar zitten, naast Nestlé dan, geen Europese bedrijven tussen. Toch dragen Europese bedrijven wel veel bij aan de wereldwijde recordgroei in het tweede kwartaal. Dat is namelijk het kwartaal waarin veel Europese beursfondsen hun jaardividend van het jaar ervoor uitkeren. Sander van der Ent, die bij Janus Henderson onder meer verantwoordelijk is voor de cijfers over Europa, zegt dat het herstel na de coronapandemie daarom nu ineens tot uiting komt.

Trager groeiende wereldeconomie

Een goed deel van alle ‘inhaalwinst’ uit het jaar 2021 stroomde immers in het afgelopen kwartaal naar de rekening van aandeelhouders van Europese beursfondsen. Dat is volgens zijn collega Ben Lofthouse ook gelijk de reden dat zij in de tweede helft van dit jaar op minder hoge uitkeringen mogen rekenen. “Veel gemakkelijke winsten zijn nu gerealiseerd omdat de inhaalslag na de coronacrisis bijna helemaal gemaakt is. We worden ook geconfronteerd met een trager groeiende wereldeconomie.”

Voor multinationals uit de Verenigde Staten speelt nog mee dat de dollar nu zeer sterk is ten opzichte van de euro. Deze week dook de euro even onder de dollar, iets wat sinds 2002 niet is voorgekomen. Amerikaanse bedrijven die in Europa actief zijn, en hier dus in euro’s betaald krijgen voor hun waar, kunnen die omzet dan voor minder dollars in de boeken zetten.

