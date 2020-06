Grote bedrijven nemen stelling in racismedebat

De grote merken van de wereld laten van zich horen in het debat over racisme, dat wereldwijd de aandacht vraagt. Alleen al in het afgelopen weekend maakten Coca-Cola, Facebook, L’Oréal en Unilever bekend dat ze niet langer geassocieerd willen worden met racisme en discriminatie. Vooral discriminerende opmerkingen van bezoekers op sociale platforms als Facebook en Instagram zijn de multinationals een doorn in het ook.

Frisdrankproducent Coca-Cola schrapt daarom in ieder geval voor een maand alle reclames op social media, zo maakte het bedrijf vrijdag bekend. Het concern wil met de actie een signaal afgeven. “Er is geen plaats voor racisme in de wereld en er is geen plaats voor racisme op sociale media”, zei James Quincey, CEO van Coca-Cola, in een zeer korte verklaring. Hij eiste van sociale platforms als Facebook dat ze meer openheid en verantwoording moeten tonen om zo haatberichten te kunnen aanpakken.

Boycots

Facebook bleek al direct gevoelig van de boycot van grote bedrijven als Coca-Cola. Het bedrijf liet weten strenger te gaan optreden tegen berichten die racistisch of discriminerend van aard zijn. Die zullen volgens topman Mark Zuckerberg worden verwijderd, zelfs als ze afkomstig zijn van politici. Facebook ligt al een tijdje onder vuur omdat het bedrijf te weinig aan racisme en haatdragende berichten zou doen op zijn sociale netwerken Facebook en Instagram. Een oproep tot een boycot van Amerikaanse burgerrechtenbewegingen leidde ertoe dat steeds meer bedrijven aankondigen niet meer te adverteren op die netwerken. Behalve Coca-Cola sloten ook autofabrikant Honda en vrijetijdskledingmerk The North Face zich bij de boycot aan.

De houding van Facebook is nieuw omdat het bedrijf eerder niet altijd optrad tegen uitingen op zijn sociale platform. Omstreden uitlatingen of berichten van politici zullen volgens het bedrijf nog altijd wel zichtbaar blijven, maar kunnen worden voorzien van een label waarin staat dat de inhoud de gebruikersvoorwaarden van Facebook en Instagram schendt. Zuckerberg wijst nog wel op de vrijheid van meningsuiting en meent dat het beter is om berichten van politici wel te tonen zodat mensen kunnen zien wat ze precies hebben gezegd.

Amerikaanse markt

De Amerikaanse tak van voedings-en verzorgingsconcern Unilever gaat nog een stuk verder dan Coca-Cola en zet zijn advertenties op sociale media voor een jaar in de wachtstand. Reclames van producten van Unilever, zoals Dove, Lipton en Magnumijsjes zijn in die periode niet meer te zien op Facebook, Instagram en Twitter. De boycot geldt voorlopig nog alleen voor de Amerikaanse markt. Unilever doet dit naar eigen zeggen vanwege de gepolariseerde Amerikaanse politiek, racisme en haatdragende berichten op de sociale media. Het bedrijf stelt dat ‘het huidige complexe culturele landschap’ nieuwe eisen stelt aan verantwoordelijke bedrijven. Als de situatie niet verbetert, zo liet het Brits-Nederlandse bedrijf weten, overweegt het om de sociale platforms ook na dat jaar nog te boycotten.

Cosmeticaconcern L’Oréal gaat bij zichzelf te rade. Het bedrijf - gespecialiseerd in kleurtjes voor de huid - ziet voortaan af van termen als ‘wit’, ‘licht’ en ‘zuiver’ om op die manier witmakende huidcremes te verkopen. Dergelijke producten spelen in op het schoonheidsideaal in sommige delen van de wereld waarbij een lichte huid een hogere status heeft dan een donkere. Concurrenten als Johnson& Johnson en ook Unilever gingen L’Oréal al voor.

