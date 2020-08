Grootste economische krimp ooit door corona. ‘Dit is ongekend, of duizend synoniemen voor dat woord’

In het eerste kwartaal kromp het bruto binnenlands product (bbp) al met 1,5 procent. In een half jaar tijd is de Nederlandse economie dus met 10 procent gekrompen. “Dat is ongekend”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Nederland is daarmee in een recessie beland.

De kwartaalcijfers economische groei zijn vanaf 1987 beschikbaar. De grootste kwartaal-op-kwartaaldaling tot nu was de 3,6 procent in het eerste kwartaal van 2009 ten tijde van de financiële crisis.

De huidige krimp is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gedaalde consumptie door huishoudens. Mensen gaven veel minder geld uit, vooral aan reizen, in winkels en horeca. Verder namen ook de investeringen door bedrijven en de invoer en export sterk af. De krimp in Nederland was wel kleiner dan gemiddeld in de eurozone en in de ons omringende landen zoals Duitsland en België. Het Verenigd Koninkrijk kijkt zelfs tegen een krimp van 20 procent aan. Toch vindt Van Mulligen de 8,5 procent schokkend. “Dit is ongekend, of duizend synoniemen voor dat woord.”

300.000 banen verloren

Volgens Van Mulligen krabbelde de economie in juni, juli en deze maand wel iets op. Er zijn dus wel wat lichtpuntjes aan te wijzen. Maar ondernemers blijven somber over de vooruitzichten en het coronavirus is er nog steeds. Daarom voorspelt de econoom dat ook na de lockdown de economie nog niet in de lift zit. “Het economisch beeld is nog steeds inktzwart.”

Hij stipte in een toelichting onder meer de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt aan, met de grote banenkrimp en de toename van het aantal werklozen. Vannacht meldde het CBS dat de coronacrisis in april, mei en juni ruim 300.000 banen kostte. Die daling doet twee jaar aan banengroei in één klap teniet. Het ging vooral hard bij uitzendbureaus. Daar zijn in het tweede trimester 130 duizend banen verloren gegaan. Zo’n grote daling is nooit eerder voorgekomen.

Export kromp nog wel in juni, maar toont herstel

De Nederlandse export is in juni met 2,9 gekrompen ten opzichte van een jaar eerder, meldt het CBS. De uitvoer toont daarmee wel herstel ten opzichte van de maanden april en mei, toen de daling meer dan 10 procent bedroeg. Met name de uitvoer van transportmiddelen, metaalproducten en aardolieproducten daalde. De import nam met 4 procent af ten opzichte van juni vorig jaar. Ook die daling was minder groot dan de maanden ervoor. Bij de invoer viel vooral een daling van de transportmiddelen op.

De zogeheten exportradar van CBS geeft verder aan dat de omstandigheden deze maand minder ongunstig zijn dan in juni. De kleinere krimp van de Duitse industriële productie speelt daarbij een rol. Ook waren het vertrouwen van Europese en Duitse ondernemers minder negatief.