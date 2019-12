Grootste beursgang ooit: Saudi Aramco bij debuut bijna 1900 miljard dollar waard

De grootste beursgang ooit is een feit. Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco bracht woensdag een plukje aandelen naar de beurs voor 32 riyal (8,53 dollar) per aandeel. Nadat de handel van start was gegaan op de Saudische beurs Tadawul, stond het aandeel al na een paar minuten 10 procent hoger. Daarmee heeft het bedrijf nu in totaal een duizelingwekkende waarde van bijna 1900 miljard dollar. De 1,5 procent die Saudi Aramco woensdag naar de beurs bracht heeft een waarde van 25,6 miljard dollar (23 miljard euro).

Tot dusver was de Chinese techreus Alibaba het grootste bedrijf ooit dat naar de beurs ging. Dat bedrijf haalde in 2014 25 miljard dollar op.

Voor kroonprins Mohammed bin Salman zal de waarde toch een beetje tegenvallen. Saudi-Arabië had een beurswaarde voor ogen van 2000 miljard dollar. Overigens moeten Amazon, Apple en Microsoft flink hun best doen voor de helft van deze beurswaarde.

Nieuwe inkomstenbronnen

De beursgang werd al aangekondigd in 2016. Saudi-Arabië heeft 100 miljard dollar nodig voor investeringen in het land. Dat moet nieuwe inkomstenbronnen vinden. Niet omdat de oliebron opdroogt, maar omdat de markt verandert. De klimaatcrisis bevordert het gebruik van schone energie en sommige beleggers wenden zich af van fossiele brandstoffen. Saudi-Arabië produceert 10 miljoen vaten ruwe olie per dag. Aramco had de eerste helft van dit jaar een netto inkomen van 47 miljard dollar.

Toch lijkt het erop dat Saudi Aramco wel tevreden mag zijn. De wereldeconomie heeft betere tijden gekend en de energieprijzen staan onder druk. Verder hebben de verwoestende drone-aanvallen van 14 september op de olieverwerkende industrie de reputatie van Saudi-Arabië als betrouwbaarste olieleverancier een deuk bezorgd. De inschatting was vooraf dan ook dat de beurswaarde weleens 500 miljard dollar lager had kunnen uitvallen dan de gewenste 2000 miljard dollar.

