Groot gebrek aan personeel stuwt ziekteverzuim naar abnormale hoogte

Dit jaar zitten gemiddeld meer mensen ziek thuis dan in andere jaren. Zelfs de vakantie helpt het cijfer niet dalen. Terwijl het aantal zieken in de zomer doorgaans zakt is er nu sprake van een stijging. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, die samen ongeveer 1 miljoen werknemers en meer dan 63.000 werkgevers vertegenwoordigen.

Het verzuimpercentage steeg vorige maand naar 4,5. In juni was dat 4,4. Een kleine, maar opmerkelijke stijging omdat in de zomer door vakanties doorgaans juist minder mensen ziek thuis zitten. Over het hele jaar gezien constateren ArboNed en HumanCapitalCare een gemiddeld verzuimpercentage van 4,7. Het hoogste niveau in jaren.

Coronapiek

Het hoge verzuim is deels toe te schrijven aan ( de nasleep van) corona. “Vorig jaar zagen we dat het verzuimpercentage in juli al gelijk bleef en niet daalde”, zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare tegen persbureau ANP. “Dit jaar zien we zelfs een stijging. Die wordt voornamelijk veroorzaakt door een piek in het aantal ziekmeldingen door corona in de eerste helft van juli.”

“Als ik afga op de ervaringen van ons als bedrijfsartsen, dan zien wij vooral een groeiende groep mensen die uitvallen door werkdruk, waarbij een gebrek aan personeel een grote factor is”, zegt Boyd Thijssens, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Thijssens is zelf ook bedrijfsarts en medisch directeur bij De Nieuwe Arts, een organisatie van bedrijfsartsen.

Krapte

De krapte op de arbeidsmarkt breekt record na record. Bedrijven en instellingen in vrijwel alle sectoren hebben de grootste moeite om vacatures te vervullen. Hierdoor kampen veel afdelingen met een chronische onderbezetting.

Thijssens: “Dat kan lang goed gaan door een tandje bij te zetten. Maar op een gegeven moment is de koek op en de grens bereikt.” Bedrijfsartsen krijgen dan mensen op hun spreekuur met klachten die veelal te maken hebben met overspanning, constateert Thijssens. Het gaat vaak om vermoeidheid, stress, maar ook spanning op de spieren in de nek, de rug en de schouders. In een later stadium komt ook uitputting voor.

Thijssens zou graag zien dat we de ellende voor zijn. De branchevereniging deed onlangs al een oproep aan werkend Nederland zich tijdig bij een bedrijfsarts te melden, zodat ziekmelding wellicht kan worden voorkomen: “Wat je wilt, is dat mensen preventief de bedrijfsarts bezoeken. Dan kunnen wij ook eerder met de werkgevers in gesprek gaan en waarschuwen: luister, als je niks doet, valt straks je hele team om.”

Perfectionistisch

Want volgens de ziekteverzuimspecialist is er best iets te doen aan een hoog verzuim. Zowel door werkgevers als door werknemers. “Door na te denken hoe het werk efficiënter is uit te voeren en door te bedenken hoe je medewerkers fitter en veerkrachtiger krijgt.”

Op individueel vlak kunnen bedrijfsartsen soms goede resultaten boeken, stelt Thijssens: “Een medewerker die bijvoorbeeld heel perfectionistisch is ingesteld en daardoor dreigt uit te vallen valt goed te coachen.”

Maar aan het enorme personeelstekort kunnen ook de beste bedrijfsartsen niks doen. “Dan kom je op het vervelende punt waar bedrijfsmatige keuzes moeten worden gemaakt. In de retail zie je dat winkels dan bijvoorbeeld besluiten op koopavond dicht te blijven. Moeilijke keuzes, maar ze moeten worden gemaakt om erger te voorkomen.”

Goed nieuws is er toch ook. Uit de data van ArboNed en HumanCapitalCare blijkt dat medewerkers na een coronabesmetting sneller weer aan het werk gaan. “De helft is na zeven dagen weer aan het werk. Tussen februari en juni vorig jaar, toen de variant Alpha dominant was, was dat nog vijftien dagen”, zegt Penders van HumanCapitalCare.

