Grondpersoneel KLM gaat deze week opnieuw staken

Na de werkonderbreking van maandagochtend, legt het grondpersoneel van KLM later deze week opnieuw het werk neer. Vakbond FNV laat weten een nieuwe staking voor te bereiden. Wanneer die staking precies is en hoe lang hij gaat duren, kan de bond nog niet zeggen. “Maar elke minuut telt voor KLM”, waarschuwt FNV-woordvoerder Joost van Doesburg.

Meer dan vijfhonderd ondersteunende KLM-medewerkers legden maandagochtend tussen acht en tien uur het werk neer. Het gevolg: 56 geschrapte vluchten en een heleboel vluchten met minimaal een uur vertraging. Een dag eerder liet KLM al weten uit voorzorg elf vluchten te schrappen.

Te weinig hesjes

Een voorbeeldige actie met een duidelijk signaal, zegt Van Doesburg over de gevolgen van de staking. De stakingsopkomst was zelfs hoger dan de bond verwachtte. “We hadden te weinig hesjes”, zegt Van Doesburg. “En het pleintje waarop de stakers stonden, was veel te klein.” Waar de bond onvoldoende rekening mee heeft gehouden, zegt de woordvoerder, is dat ook heel wat uitzendkrachten het werk hebben neergelegd.

En daar zit meteen ook het hete hangijzer voor de bond: de vele uitzendkrachten. Op sommige afdelingen, berekende de bond, ligt het percentage flexkrachten op bijna 80 procent. “Wij willen dat de verhouding 80 procent vast personeel is en 20 procent flexibele krachten.” Maar daar lijkt KLM vooralsnog niet aan te willen.

Een ander pijnpunt voor de vakbond is het loonbod van KLM. De vliegtuigmaatschappij biedt om en nabij 6 procent loonstijging verspreid over drie jaar. “Maar dat is onvoldoende. Dan zitten we op 2 procent per jaar. Wij willen in ieder geval voor het eerste jaar 4 procent.” Verder eist FNV een aanpassing van de roosters.

Meeprofiteren

Overige voorstellen die bij KLM zijn gedeponeerd zijn ‘kneedbaar’, zegt FNV. Volgens eerdere berekeningen van KLM kost het eisenpakket van FNV opgeteld meer dan 100 miljoen euro per jaar. Dat zou een loonkostenstijging van 10 procent betekenen. Onverantwoord en onrealistisch, vindt KLM.

FNV wijst in reactie daarop op eerdere offers die het personeel moest maken in mindere tijden. Zo werd destijds het verlof gekort, stegen de lonen niet meer en werden ploegen gekort. Nu het beter gaat met de maatschappij, moet ook het personeel meeprofiteren, aldus de bond.

Andere bonden hebben aangegeven weer in overleg te willen, of hebben het nieuwste voorstel van KLM nog in overweging. Onder meer CNV en de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT) hebben deze week ledenoverleg. Het kan zijn dat het KLM-grondpersoneel het werk later deze week langer neer zal leggen dan de twee uur van vandaag. Maar exacte uitspraken doet FNV daar nog niet over.

Lees ook:

KLM schrapt tien vluchten vanwege staking van het grondpersoneel

Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt uit voorzorg tien vluchten vanwege de staking van het grondpersoneel op maandagochtend. Om welke vluchten het precies gaat kon KLM nog niet zeggen, maar het zijn allemaal vluchten binnen Europa.