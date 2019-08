Groeiend aantal vloggers verdient geld met filmpjes

Het aantal vloggers dat met YouTube geld verdient neemt toe, schat het CBS. Maar niet voor iedereen is een flink salaris weggelegd.

Hoe leef je met een gebroken hart, tikt hij in op Google. Zelfhulpfilmpjes van liefdesgoeroes poppen tevoorschijn. Een paar seconden later zit YouTuber Alwin Ritstier met tranen in de ogen achter zijn camera, met zijn wijsvinger wrijvend aan zijn onderlip. Tussen hem en zijn vriendin, geeft hij vrijwel direct toe, gaat het al een tijdje niet zo lekker. In een vijftien minuten durende professioneel in elkaar gestoken filmproductie vertelt de Rotterdammer over zijn hartepijn, zijn angsten, eenzame momenten en over de was die hij nu alleen moet doen. Aantal views: 129.000.

Het is een van de best bekeken video’s op zijn YouTube-kanaal Vetgezellig. Een kleintje op YouTube, noemt de 29-jarige Ritstier met 46.000 trouwe kijkers zichzelf. Maar met die 129.000 views voor dat ene filmpje scoort hij bijna net zoveel kijkers als de gemiddelde romantische comedy uitgezonden op Net5. Hij kan er net aan zijn huur van betalen, vorig jaar zomer kon hij er zelfs volledig van rondkomen.

Keihard werken

En met hem zijn er steeds meer die van het vloggen proberen te leven, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren. Het aantal vloggers is in tien jaar tijd verdubbeld, aldus het statistiekenbureau. Exacte cijfers zijn er niet, maar het CBS beroept zich op een groeiende categorie filmmakers die niet werkzaam is voor televisie. Daarmee behoren deze zzp’ende YouTubers tot de ruim 300.000 mkb-bedrijfjes die er het afgelopen decennium bij zijn gekomen. Ook Daan Sip, oprichter van het eerste managementbedrijf voor YouTubers, ziet het aantal vloggers nog altijd groeien. “Als je jongeren vraagt wat ze willen worden, zeggen ze bijna allemaal vlogger. Maar veel nieuwe vloggers haken weer af omdat het keihard werken is.”

Sip, wiens eerste bedrijf nu onder mediabedrijf Talpa valt, is inmiddels eigenaar van Social Rebelz, een bedrijf dat onder andere YouTubers bijstaat. “We denken mee over de content, brainstormen over de strategie, en handelen interviewverzoeken en andere media-aanvragen af.”

Supersterren

YouTubers, zegt Sip, zijn heuse supersterren geworden die boekdeals en rolletjes in bioscoopfilms krijgen aangeboden. Geld verdienen ze niet zozeer met kijkers die zich door hun advertenties heen worstelen, maar vooral met campagnes voor grote merken. Neem een Kwebbelkop, Neerlands grootste YouTuber. Die strijkt zo’n 50.000 euro op als hij een merk aanprijst in een van zijn video’s, ontdekte ‘NOS op 3’. Dan zijn er nog de grote namen als Famke Louise, die na het vloggen startte met een modellen- en zangcarrière. Enzo Knol, de Latooy-familie en niet te vergeten Dylan Haegens. Allemaal (ex)-YouTubers die er een aardig zakcentje aan overhouden.

Ritstier, afgestudeerd filmmaker, heeft net als hen een trouwe schare fans, maar maakt heel andere type video’s. Diepgaander, zegt hij. En niet gericht op een jong, jolig publiek. Dat maakt wel dat de abonnees en dus ook de goed betalende merken niet binnenstromen. “Het is hard werken. Langzaam bouw je iets op. Ik ben er dagelijks mee bezig. Van ’s ochtends tot ’s avonds.” Ritstier is ervan overtuigd dat hij een lange adem moet hebben. “YouTube neemt steeds meer de plek van televisie in. Uiteindelijk wordt de YouTube-kijker ouder, gaat op zoek naar meer diepgang. Dan kunnen ook makers als ik ervan leven.”

