Grensoverschrijdend gedrag in het bedrijf? Vertel je daarover of houd je het intern?

De één kiest, al dan niet onder druk van de media, voor publiciteit, de ander probeert het discreet op te lossen. Werkgevers zitten met een dilemma rond grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Met alle aandacht vorige maand voor de affaires rond The Voice of Holland en Ajax-directeur Marc Overmars lijkt de discussie rond grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zich in alle openbaarheid af te spelen. Maar het gros van de affaires speelt juist in de luwte. Dat bleek vorige week nog toen naar buiten kwam dat DPG, uitgever van onder meer deze krant, in 2016 een directeur had ontslagen wegens ‘ongepaste avances’.

Is het verstandig om zulke zaken in de luwte te houden? En als een bedrijf er ruchtbaarheid aan geeft, moet dat dan alleen intern of ook naar buiten? Soms ontkomt een bedrijf niet aan publiciteit, zeker als de werknemer erg bekend is, zoals Overmars. Maar ook als dat niet zo is, kan open communicatie belangrijke doelen dienen, zoals het stellen van een norm.

Het is belangrijk om die normen zo concreet mogelijk te maken, stelt Hanneke Felten, onderzoeker bij Movisie, een kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Een algemeen ‘wij tolereren geen seksuele intimidatie’ is niet genoeg. Wat wel kan helpen, is bijvoorbeeld het opleggen van sancties. “Straffen werken niet heel goed om herhaling bij een individu te voorkomen, maar hebben wel een normerende werking. Het geeft aan iedereen het signaal: dit kan niet.” Dat effect mis je als een affaire wordt stilgehouden.

Privacy-afwegingen

Communiceren over maatregelen is een lastig proces, zegt Ernst Jan Schubad. Zijn kantoor Bezemer & Schubad doet al sinds 1993 onderzoek naar ongewenste omgangsvormen bij bedrijven en instellingen. Brede onderzoeken naar de cultuur binnen een organisatie worden geregeld openbaar, ziet hij. Maar als het gaat om personen spelen al gauw privacy-afwegingen een rol.

Dat maakt het lastig. Toch is het van belang om over die kwesties te communiceren, zegt Schubad. “De sociale veiligheid is gebaat bij duidelijke communicatie. Wat onveilig is? Als je niets vertelt en er plotseling mensen verdwijnen uit de organisatie. Als je de juiste toon kunt vinden, is openheid veel beter.”

Bij het vinden van die juiste toon heeft een werkgever wel rekening te houden met de belangen van de beklaagde. Dat geldt zeker zolang zijn schuld niet vaststaat, maar ook als dat wel het geval is blijft dit belang een rol spelen. “Je hoeft diegene niet te beschermen, maar je mag die persoon ook niet onnodig beschadigen”, vat arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van Das het samen. Die balans vinden is lastig en zal van geval tot geval verschillen.

Juridische obstakels

Een complicerende factor is dat het vaak lastig hard te maken is of iemand zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het gros van dit soort zaken is moeilijk bewijsbaar, zegt Besselink. Dan is ontslag een moeilijk traject. Als je dan als werkgever niet verder wilt met deze werknemer, ligt het voor de hand de arbeidsrelatie in overleg te beëindigen. Bij zo’n overeenkomst zit vrijwel altijd een afspraak dat partijen beloven zich niet negatief over elkaar uit te laten. “Daar zit een werkgever dan wel aan vast.”

Dat betekent nog niet dat de voormalige werkgever moet doen of er niets aan de hand is, benadrukt Besselink. Hij noemt het voorbeeld van een potentiële nieuwe werkgever die belt om een referentie in te winnen. “De voormalige werkgever mag dan vertellen dat er in goed onderling overleg afscheid van elkaar is genomen, zonder de werkelijke reden en te vermelden. Daaruit kan de nieuwe werkgever dan al afleiden dat er mogelijk meer aan de hand is.”

Al met al heeft een werkgever een moeilijke afweging te maken, vindt Ineke Sybesma, directeur van Fonds slachtofferhulp. Maar wat zij geregeld mist, is de erkenning voor het slachtoffer van het grensoverschrijdende gedrag. “Een klacht indienen is een hele drempel”, zegt ze. “Neem diegene dan ook serieus in alles wat je vervolgens doet.”

Hoe dat moet? Met maatwerk, en dat wordt in de drang om alles in protocollen te gieten weleens vergeten. “Het gaat erom dat je echt de mens ziet”, benadrukt Sybesma. “Dat geldt voor elke stap die je in het proces zet, ook de communicatie. Bespreek die vooral vooraf met het slachtoffer.”

Lees ook:

Discussies over grensoverschrijdend gedrag moeten niet ontaarden in een heksenjacht

Het is verheugend dat de discussie over grensoverschrijdend gedrag de afgelopen weken zo’n vlucht heeft genomen. Veel te lang is door organisaties en collega’s weggekeken bij ongewenst gedrag, schrijft Trouw in het redactioneel commentaar.

Bij de vereniging van vertrouwenspersonen staat de telefoon roodgloeiend

Bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) merken ze wel dat grensoverschrijdend gedrag weer volop in het nieuws is. Per dag krijgt de organisatie tientallen belletjes van directies die zich afvragen: hoe komen we snel aan een vertrouwenspersoon?